Hakkari'de kafede mutfak tüpü patladı: Olay anı kamerada

Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki bir kafede panik anları yaşandı.

İlçenin Dilekli Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir kafenin mutfak bölümünde, ocakta menemen bırakılmasının ardından henüz belirlenemeyen bir nedenle mutfak tüpü patladı.

ŞANS ESERİ YARALANAN OLMADI

Patlamanın şiddetiyle kafenin camları kırıldı, içerideki malzemeler savrularak zarar gördü.

Olay sırasında mutfaktan uzakta, kasa bölümünde bulunan iş yeri sahibi Yüksel Ova ve kafedekiler yara almadan kurtuldu.

O ANLAR KAMERADA

Büyük paniğe yol açan patlama anı, iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.