Hakkari'de kafede mutfak tüpü patladı: Olay anı kamerada
Yüksekova ilçesinde bir kafede mutfak tüpünün patlaması sonucu iş yerinde büyük çapta hasar meydana geldi. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, şans eseri yaralanan olmadı.
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Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki bir kafede panik anları yaşandı.
İlçenin Dilekli Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir kafenin mutfak bölümünde, ocakta menemen bırakılmasının ardından henüz belirlenemeyen bir nedenle mutfak tüpü patladı.
ŞANS ESERİ YARALANAN OLMADI
Patlamanın şiddetiyle kafenin camları kırıldı, içerideki malzemeler savrularak zarar gördü.
Olay sırasında mutfaktan uzakta, kasa bölümünde bulunan iş yeri sahibi Yüksel Ova ve kafedekiler yara almadan kurtuldu.
O ANLAR KAMERADA
Büyük paniğe yol açan patlama anı, iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)