Hakkari'de kanlı ev baskını: Eşini, kayınvalidesini, kayınbiraderini ve baldızını katletti

Hakkari'nin Şemdinli ilçesine bağlı Beşevler Mahallesi Reşat Kaya Caddesi’nde bulunan ev, kanlı bir baskına şahit oldu.

İstanbul’da görev yapan ve izinli olarak memleketinde bulunan uzman çavuş Musa Gezer, bir süre önce kendisini terk ederek ailesinin yanına dönen eşi Adilşah Gezer’in bulunduğu eve gitti.

TARTIŞMA KATLİAMA DÖNÜŞTÜ

Saat 08.30 sıralarında gerçekleşen olayda, Musa Gezer ile evdekiler arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine silahını çeken Gezer; eşi Adilşah Gezer, kayınvalidesi Habiba Demir, kayınbiraderi Gökhan Demir ve baldızı Keve Demir’e ateş açtı.

OLAY YERİNDE CAN VERDİLER

Silah seslerini duyan mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, 4 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Yetkililerin yaptığı ilk incelemelerde, Musa Gezer’in saldırının ardından aynı silahla intihar girişiminde bulunduğu tespit edildi. Ağır yaralanan Gezer, ilk müdahalesinin ardından Hakkari’ye sevk edilerek tedavi altına alındı.

CENAZELER VAN'A GÖNDERİLDİ

Hayatını kaybeden Adilşah Gezer, annesi Habiba Demir ile kardeşleri Gökhan ve Keve Demir’in cenazeleri, önce Şemdinli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Daha sonra otopsi işlemlerinin yapılması için Van Adli Tıp Kurumu’na gönderilen cenazelerin, işlemlerin tamamlanmasının ardından Şemdinli’de toprağa verileceği öğrenildi.

ÖLENLERDEN BİRİ HEMŞİREYDİ

Olayda yaşamını yitiren Gökhan Demir’in, yaklaşık bir yıldır Kars’taki Sarıkamış Devlet Hastanesi’nde hemşire olarak görev yaptığı ve izinli olarak memleketine geldiği belirtildi.