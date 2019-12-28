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Hakkari'de karlı okul yolu

Hakkari'nin Durankaya beldesinde, kar nedeniyle tatil edilen okullarından çıkan yaklaşık 300 öğrenci, yarım metreyi aşan karda tek sıra halinde evlerine gitti.

DHA | 28.12.2019 - 10:21..
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Hakkari ve çevresinde 2 gündür etkili olan kar yağışı, ulaşımı olumsuz yönde etkiliyor.

Çoğu yolun kar nedeniyle kapandığı bölgede, okullar da dün tatil edildi.

KARLI YOLDA TEK SIRA YÜRÜDÜLER

Merkeze 20 kilometre uzaklıkta bulunan Durankaya beldesindeki Cumhuriyet Yatılı Bölge Okulu'ndaki öğrenciler, eğitime ara verilmesi üzerine okuldan tek sıra halinde çıkıp evlerine gitti.

Yaklaşık 300 öğrencinin yarım metre karda tek sıra halinde yürümeleri ilginç görüntüler oluştururken, bir vatandaş tarafından da cep telefonuyla görüntülendi.

300 öğrenci tek sıra halinde evlerine gitti -1

300 öğrenci tek sıra halinde evlerine gitti -2

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