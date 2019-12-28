Hakkari'de karlı okul yolu

Yerli otomobili üretecek TOGG'un CEO'su Mehmet Gürcan Karakaş, vizyonu ve iletişimiyle kamuoyunun da takdirini topladı.

Dünya 2020’de 6 trilyon dolarlık siber saldırı riskine hazırlanıyor. İşte 2020 yılında yapılacak saldırılardan korunmak için yapmanız gerekenler.

İstanbul Beyoğlu’nda “Hanuka ve Noel Bayramı” kutlamaları içim alınan tedbirler kapsamında bazı yollar trafiğe kapatıldı.

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Enes Ünal, futbolcu sevgilisiyle evlendi

Enes Ünal, kendisi gibi futbolcu olan nişanlısı Lisa Smellers ile dünya evine girdi.