Hakkari’de Mehmetçik, sınır hattında vatan nöbeti tutarken bayramlaştı

Kurban Bayramı coşkusu ülke genelinde sokakları, camileri ve evleri sardı.

Bayram sabahı, sevdikleriyle bir araya gelmenin sevincini yaşayanlar, bayram namazı sonrası dostlarıyla ve aileleriyle kutlamalar yaptı.

MEHMETÇİKLER GÖREV BAŞINDA BAYRAMI KUTLADI

Ancak bu coşkunun ötesinde, ülkemizin dört bir yanındaki kahraman Mehmetçikler de görev başında bayramı kutladı.

7 Ekim 2025 tarihinde 1’inci Hudut Tugayı 1’inci Hudut Tabur Komutanlığı tarafından Hakkari’nin Derecik ilçesinde kurulan Duye Yaşam Alanı’nda görevli kahramanlar, elleri tetikte vatan savunması yaparken bayram geleneğini de eksiksiz yaşadı.

KEŞİF VE GÖZETLEME FAALİYETLERİNİ ARALIKSIZ SÜRDÜRÜYORLAR

Ailelerinden kilometrelerce uzakta vatan nöbetinde olan askerler, komutanları ve silah arkadaşlarıyla kucaklaşarak Kurban Bayramı coşkusunu yaşadı.

Bayram sevincini birbirleriyle paylaşan kahramanlar, sınır güvenliğini sağlamak amacıyla keşif ve gözetleme faaliyetlerini de aralıksız sürdürüyor.

"TERÖRİST VE KAÇAKÇI GEÇİŞLERİNİ ENGELLEMEK MAKSADIYLA HAİZ BÖLGEDE KONUŞLANDIRILMIŞTIR"

1'inci Hudut Bölük Komutanı Üsteğmen Gökhan Korkmaz, "Duye Yaşam Alanı 7 Ekim 2025 tarihinde 1'inci Hudut Tugayı 1'inci Hudut Tabur Komutanlığı tarafından açılmıştır. Üs bölgemiz; terörist ve kaçakçı geçişlerini engellemek ve teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla kritik öneme haiz bölgede konuşlandırılmıştır" dedi.