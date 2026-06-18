Hakkari'de minibüs ile kamyon çarpıştı: 3 kişi hayatını kaybetti
Yüksekova ilçesinde yolcu minibüsü ile yük kamyonunun çarpıştığı kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ise yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken kazaya ilişkin soruşturmanın da başlatıldığı öğrenildi.
Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Çevre Yolu'ndaki kavşakta, sabah saatlerinde feci bir kaza meydana geldi.
İddiaya göre; Dilekli Mahallesi'nden aldığı yolcuları ilçe merkezine götüren Şabaz Bor yönetimindeki 27 ACD 802 plakalı yolcu minibüsü, kavşakta karşı yönden gelen Nazmi Bala yönetimindeki 06 ST 6436 plakalı yük kamyonuyla çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Ekiplerin incelemesinde minibüsteki 2 kişinin yaşamını yitirdiği, 3 kişinin de yaralandığı belirlendi.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla kaldırıldıkları Yüksekova Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Kazada ölen 2 kişinin cenazeleri, otopsi işlemleri için hastane morguna götürüldü.
Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.
CAN KAYBI SAYISI 3'E YÜKSELDİ
Doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaralılardan S.O. da kurtarılamadı.
Böylece kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükselirken, 2 yaralının tedavisinin ise sürdüğü öğrenildi.