Hakkari'de minibüs ile kamyon çarpıştı: 3 kişi hayatını kaybetti

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Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Çevre Yolu'ndaki kavşakta, sabah saatlerinde feci bir kaza meydana geldi.

İddiaya göre; Dilekli Mahallesi'nden aldığı yolcuları ilçe merkezine götüren Şabaz Bor yönetimindeki 27 ACD 802 plakalı yolcu minibüsü, kavşakta karşı yönden gelen Nazmi Bala yönetimindeki 06 ST 6436 plakalı yük kamyonuyla çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Ekiplerin incelemesinde minibüsteki 2 kişinin yaşamını yitirdiği, 3 kişinin de yaralandığı belirlendi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla kaldırıldıkları Yüksekova Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kazada ölen 2 kişinin cenazeleri, otopsi işlemleri için hastane morguna götürüldü.

Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.

CAN KAYBI SAYISI 3'E YÜKSELDİ

Doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaralılardan S.O. da kurtarılamadı.

Böylece kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükselirken, 2 yaralının tedavisinin ise sürdüğü öğrenildi.