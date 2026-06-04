Hakkari'de minibüsüyle Zap Suyu'na uçan sürücü, geceyi aracının üzerinde geçirdi

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Hakkari'de dün gece Hakkari-Van kara yolu üzerindeki Erzık mevkiinde seyir halindeki minibüsün sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybederek aracıyla Zap Suyu'na uçtu.

Kazada araç suyun içinde yan yatarken sürücü, kendi imkanlarıyla araçtan çıkarak minibüsün üzerine çıktı.

ŞANTİYE PERSONELİ TARAFINDAN FARK EDİLDİ

Gece boyunca soğuk hava ve zorlu koşullara rağmen yardım bekleyen sürücü, sabahın ilk saatlerinde bölgede çalışan şantiye personeli tarafından fark edildi.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine ekipler sevk edildi.

GÜVENLİ BİR ŞEKİLDE ÇIKARILDI

Şantiye çalışanları ise iş makinelerinin desteğiyle sürücüyü bulunduğu noktadan güvenli bir şekilde çıkardı.

Kimliği henüz öğrenilemeyen sürücü, olay yerinde yapılan ilk kontrollerin ardından sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Kazada yaralanmadığı öğrenilen sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.