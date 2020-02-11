Hakkari'nin Yüksekova ilçe merkezinde yatılı eğitim gören 7 öğrenci, yarıyıl tatilini aileleriyle birlikte geçirmek için 21 Ocak günü Büyükçiftlik Beldesi'ne bağlı Kandilli mezrasına geldi.
3 Şubat günü okulların ikinci eğitim dönemine başlamasına rağman, öğrenciler, mezradan çıkamadı.
YOLA ÇIKIP GERİ DÖNDÜLER
9 gündür kent merkezine yaklaşık 30 kilometre uzaklıkta bulunan mezrada mahsur kalan çocuklar, bugün aileleriyle birlikte yürüyerek okullarına gitmeyi denedi.
Ancak bölgede, kar kalınlığının yer yer 2 metreyi aşması ve çığ tehlikesi bulunması nedeniyle geri dönmek zorunda kaldı.
Hakkari'de öğrenciler kar nedeniyle mahsur kaldı VİDEO
YETKİLİLERDEN YARDIM İSTEDİLER
Çocuklar, soğuk havada karda yürüdükleri anları cep telefonu kameralarıyla kaydedip, derslerinden geri kaldıklarını söyleyerek, yetkililerden yardım istedi.