Eylem başlatan ailelerden biri daha evladına kavuştu

1 Pompeo: NATO müttefikimiz Türkiye'nin yanındayız ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, NATO müttefiki olarak ABD'nin Türkiye'nin yanında olduğunu söyledi.

2 Elazığ depreminin yaraları sarılıyor Kentteki 5 noktada konteyner kent kurulumu hızla devam ederken, depremzedeler geçici barınma imkanı bulacakları yeni inşa edilen kente geçmek için çalışmaların tamamlanmasını bekliyor.

3 Kardan gemi yapıp güvertesinde fotoğraf çektirdiler Kocaeli’nin kayak merkezi olan Kartepe’ye gelen iki arkadaş tarafından yapılan dev kardan gemi, ilginç görüntüler oluşturdu.

4 Hakkari'de öğrenciler kar nedeniyle mahsur kaldı Yüksekova'da 7 öğrenci, yarıyıl tatilini aileleriyle birlikte geçirmek için gittikleri Kandilli mezrasında, yolların karla kapanması nedeniyle mahsur kaldı.

5 HDP binasının önünde eylem yapan aile evladına kavuştu Çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan ailelerden biri daha yavrusuyla buluştu.

6 Fenerbahçe'de savunmaya bir türlü çözüm bulunamadı Sarı-lacivertli takımda sezon başından bu yana savunmada yaşanan sıkıntı devam ediyor. Ersun Yanal'ın çözüm olarak Jailson'u bu bölgede kullanması, Fenerbahçe'ye pahalıya patladı.