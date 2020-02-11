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Hakkari'de öğrenciler kar nedeniyle mahsur kaldı

Yüksekova'da 7 öğrenci, yarıyıl tatilini aileleriyle birlikte geçirmek için gittikleri Kandilli mezrasında, yolların karla kapanması nedeniyle mahsur kaldı.

DHA | 11.02.2020 - 17:49..
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Hakkari'nin Yüksekova ilçe merkezinde yatılı eğitim gören 7 öğrenci, yarıyıl tatilini aileleriyle birlikte geçirmek için 21 Ocak günü Büyükçiftlik Beldesi'ne bağlı Kandilli mezrasına geldi.

3 Şubat günü okulların ikinci eğitim dönemine başlamasına rağman, öğrenciler, mezradan çıkamadı.

Öğrenciler, okula gitmek için çıktıkları zorlu yolculuklarını görüntüledi -2

YOLA ÇIKIP GERİ DÖNDÜLER

9 gündür kent merkezine yaklaşık 30 kilometre uzaklıkta bulunan mezrada mahsur kalan çocuklar, bugün aileleriyle birlikte yürüyerek okullarına gitmeyi denedi.

Ancak bölgede, kar kalınlığının yer yer 2 metreyi aşması ve çığ tehlikesi bulunması nedeniyle geri dönmek zorunda kaldı.

Hakkari'de öğrenciler kar nedeniyle mahsur kaldı VİDEO

Öğrenciler, okula gitmek için çıktıkları zorlu yolculuklarını görüntüledi -3

YETKİLİLERDEN YARDIM İSTEDİLER

Çocuklar, soğuk havada karda yürüdükleri anları cep telefonu kameralarıyla kaydedip, derslerinden geri kaldıklarını söyleyerek, yetkililerden yardım istedi.

Öğrenciler, okula gitmek için çıktıkları zorlu yolculuklarını görüntüledi -7

Öğrenciler, okula gitmek için çıktıkları zorlu yolculuklarını görüntüledi -4



Öğrenciler, okula gitmek için çıktıkları zorlu yolculuklarını görüntüledi -5

Öğrenciler, okula gitmek için çıktıkları zorlu yolculuklarını görüntüledi -6

Öğrenciler, okula gitmek için çıktıkları zorlu yolculuklarını görüntüledi -8

Öğrenciler, okula gitmek için çıktıkları zorlu yolculuklarını görüntüledi -9

Öğrenciler, okula gitmek için çıktıkları zorlu yolculuklarını görüntüledi -10

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