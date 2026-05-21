Hakkari'de yasa dışı bahis operasyonu: 27 tutuklama

Emniyet güçleri, yasa dışı bahisle mücadelede çok kapsamlı operasyonlar gerçekleştiriyor.

'Sanal ortamda yasa dışı bahis, şans oyunları ve kumarla mücadele eylem planı' kapsamında, MASAK koordinasyonunda geniş çaplı operasyonlar yürütülüyor.

Bu operasyonlara bir yenisi daha eklendi.

ŞÜPHELİLERİN HESAPLARI MERCEK ALTINA ALINDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) raporları doğrultusunda Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile Yüksekova İlçe Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince geniş kapsamlı bir çalışma başlatıldı.

Ekiplerin titizlikle yürüttüğü teknik ve fiziki takip neticesinde; tespit edilen şüphelilerin banka ve ödeme kuruluşu hesapları mercek altına alındı.

6 MİLYAR LİRALIK İŞLEM HACMİ BELİRLENDİ

Yapılan incelemelerde, suç ağının yalnızca yerel ayağında yer alan şüphelilerin 6 milyar TL tutarında astronomik bir illegal işlem hacmine ulaştıkları saptandı.

Şüphelilerin açık kimlik ve adres bilgilerinin deşifre edilmesinin ardından ekipler, 18 Mayıs 2026 günü saat 06.00'da operasyon için düğmeye bastı.

GÖZALTINA ALINAN 33 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Yüksekova ve Şemdinli ilçeleri başta olmak üzere illegal finans ağının uzantılarının bulunduğu Van ve Tekirdağ illerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyon kapsamında 33 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 33 şüpheli, yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

ŞÜPHELİLERDEN 27'Sİ TUTUKLANDI

Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 27'si, 'yasa dışı bahis oynatmak' ve 'suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

6 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturmanın sürdüğü bildirildi.