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Çukurca'yı Cumhur İttifakı aldı

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde belediye başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Ensar Dündar kazandı.

AA | 31.03.2019 - 20:33..
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İlçe sonuçlarına göre Ensar Dündar 2 bin 367, HDP adayı Abubekir Kanar 1.390, CHP adayı Abubekir Aksaç 346 oy aldı.

ÇUKURCA SANDIKLARINDAN AK PARTİ ÇIKTI

Türkiye, bugün sandık başına giderek yerel seçim için son kararını verdi. Saat 17.00 itibarıyla başlayan oy sayımları devam ederken, Hakkari'den de güncel sonuçlar gelmeye devam ediyor.

Buna göre Hakkari Çukurca İlçesi Belediye Başkanlığına, 2 bin 367 oyla Ensar Dündar seçildi.

Çukurca'yı Cumhur İttifakı aldı


DÜNDAR'IN ÖZGEÇMİŞİ

1978 yılında Çukurca'da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Çukurca'da tamamladı. Lisans eğitimini İşletme Fakültesinde, Yüksek Lisans eğitimini de Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi üzerine tamamladı. 1997 yılında Çukurca Belediyesinde başladığı kamu görevini mali hizmetler müdürü olarak sürdürdü. 6 yıl Kızılay Şube Başkanlığı, 3 yıl Çukurca Spor Kulübü başkanlığı görevlerinde bulundu. Daha Sonra Hakkari İş-Kur İl Müdürlüğünde İl Müdür Yardımcılığı ve Hakkari Valiliği Zarar Tespit Komisyonu Sekretarya Sorumluluğu görevlerini yürüttü. Evli ve 3 çocuk babasıdır.

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