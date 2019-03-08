Hal yasası hazır

Cumhurbaşkanı: Bu davada treni terk edenleri bir daha kabul etmeyiz

1 Hüseyin Rahmi Gürpınar kimdir Eldivensiz asla evden çıkmayan, en büyük zevki örgü örmek ve dondurma ile reçel yapmak olan, Türk Edebiyatı’nın bağımsız sanatçılarından biri olarak anılan yazar, Hüseyin Rahmi Gürpınar’ın hayat hikay

2 WhatsApp'ı, akıllı telefon olmadan bilgisayardan kullanma Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması olan WhatsApp'ın, akıllı telefon olmadan bilgisayarlarda nasıl kullanılabileceğini anlattık

3 Vatan Şaşmaz'ın görüntülerini sızdıran polis ceza aldı Eski sevgilisi tarafından otel odasında öldürülen Vatan Şaşmaz'ın kanlı görüntülerini servis eden polise 1 yıl 5 ay hapis cezası verildi.

4 Öğrencinin okuduğunu anlama becerisi ölçülecek 2023 Eğitim Vizyonu kapsamında öğrencilerin okuduğunu anlama ve yorumlama düzeyini belirleyen sorular sorulacak.

5 Nusaybin'de elektrik panosunda yangın çıktı Kaçak elektrik kullanım oranını yoğun olduğu Nusaybin'de, elektrik panosunda art arda meydana gelen patlama sonrası yangın çıktı.

6 Nora-Bir Bebek Evi 140 yıl sonra İstanbul'da Norveçli yazar Henrik Ibsen'ın Nora- Bir Bebek Evi, adlı oyunu maddi baskı altında rekabete sürüklenen bireylerin yıkımını ele alıyor. Oyun 140 yıl sonra İstanbul'da tiyatroseverlerle buluştu.