Hal yasası hazır

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, bir televizyon kanalında gündeme ilişkin sorulara yanıt verdi.
"BÖLGEYE DESTEK OLACAK"
Bakan Pekcan, "Hal Yasası'nda çalışmalar bitti. Perakende Yasası'nda paydaşlarla iletişimdeyiz. Yöresel ürünler marketlerde bulunacak. O bölgenin ürünlerinin olmasını sağlayacağız, bölgeye de destek olacak." dedi.
81 İLDE DENETİM
Bu sırada fırsatçılara da göz açtırılmıyor. Bakan Pekcan, "81 ilde denetimlere devam ediyoruz. Sebze meyve hariç ürünlerde dengelenme sağlandı. Fahiş fiyat artışı en çok İstanbul hallerinde var. Denetim piyasasında denge sağlandı. Denetimler sonucunda savunma istedik." ifadelerini kullandı.