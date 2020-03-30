Hale Soygazi: Biz şanslı insanlarız

Koronavirüse karşı önlemlerini artıran devletin 65 yaş üstüne getirdiği sokağa çıkma yasağı üzerine 69 yaşındaki Hale Soygazi'den, bir paylaşım geldi.

Usta oyuncu Hale Soygazi, günlerini keyifli hale getirmek amacıyla yaptıklarını böyle paylaştı:

"YEMEK YAPIYORUM"

“Herkes gibi ben de ülkemizden ve dünyadan haberleri yakından takip ediyorum.

Onun dışında film ve dizi izliyor, kitap okuyorum. Mutfakta vakit geçirmeyi de seviyorum. Bağışıklığımı güçlendirecek sebze yemekleri yapıyorum, yoğurt mayalıyorum.

"BİZ ŞANSLIYIZ"

Biz evimizde bu süreci atlatmaya çalışan şanslı insanlarız. Dışarı çıkmak zorunda olan, işlerine giden kişilerin daha fazla dikkat etmeleri gerekiyor. İyi dileklerim dışarı çıkmak zorunda olanlar için.”