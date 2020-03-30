taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.4949
Euro
7.1983
Altın
1616.99
Borsa
88125.04
Gram Altın
337.194
Bitcoin
40547.27

Hale Soygazi: Biz şanslı insanlarız

Koronavirüs yüzünden dışarıya çıkma yasağı bulunan Hale Soygazi, karantina günlerini anlattı.

Haber Merkezi | 30.03.2020 - 08:40..
  1. Haberler
  2. Magazin
Whatsapp ile paylaş

Koronavirüse karşı önlemlerini artıran devletin 65 yaş üstüne getirdiği sokağa çıkma yasağı üzerine 69 yaşındaki Hale Soygazi'den, bir paylaşım geldi.

Usta oyuncu Hale Soygazi, günlerini keyifli hale getirmek amacıyla yaptıklarını böyle paylaştı:

"YEMEK YAPIYORUM"

“Herkes gibi ben de ülkemizden ve dünyadan haberleri yakından takip ediyorum.

Onun dışında film ve dizi izliyor, kitap okuyorum. Mutfakta vakit geçirmeyi de seviyorum. Bağışıklığımı güçlendirecek sebze yemekleri yapıyorum, yoğurt mayalıyorum.

"BİZ ŞANSLIYIZ"

Biz evimizde bu süreci atlatmaya çalışan şanslı insanlarız. Dışarı çıkmak zorunda olan, işlerine giden kişilerin daha fazla dikkat etmeleri gerekiyor. İyi dileklerim dışarı çıkmak zorunda olanlar için.”

Hale Soygazi: Biz şanslı insanlarız

İlginizi Çekebilir
Demet Özdemir ile Yaman Taciroğlu aşkı bitti
Demet Özdemir ve Yaman Taciroğlu’nun aşkları kısa sürdü.
Işıl Reçber: Rüştü ile odalarımızı bile ayırmıştık
Yakın zamanda Amerika'dan gelip kendini karantinaya almaması nedeniyle eleştiri oklarının hedefindeki isim olan Işıl Reçber, yaşananları anlattı.
Demet Sağıroğlu: Koronavirüs kaptım
Yllar önce Türkiye'yi terk edip Amerika'ya yerleşen Demet Sağıroğlu da koronavirüse yakalandı.
Hande Doğandemir: Doğa nefes almak istiyor
Hande Doğandemir, tüm dünyanın savaştığı koronavirüs salgınıyla ilgili düşündüklerini dile getirdi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Moskova’da koronavirüs nedeniyle sokağa çıkma yasağı
Moskova’da koronavirüs nedeniyle sokağa çıkma yasağı
119
Trump: 100-200 bin insan ölürse, iyi iş çıkarmışızdır
Trump: 100-200 bin insan ölürse, iyi iş çıkarmışızdır
72
Sağlık Bakanı Koca: Veriler, anlık gerçek verilerdir
Sağlık Bakanı Koca: Veriler, anlık gerçek verilerdir
144
Yusuf Yazıcı, ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı yaptı
Yusuf Yazıcı, ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı yaptı
59
Dünya borsaları, alınan tedbirlerle toparlanmaya başladı
Dünya borsaları, alınan tedbirlerle toparlanmaya başladı
17
Koronavirüs uyarısına aldırmayıp halı saha maçı yaptılar
Koronavirüs uyarısına aldırmayıp halı saha maçı yaptılar
14
Büyükçekmece'deki ev partisiyle ilgili soruşturma
Büyükçekmece'deki ev partisiyle ilgili soruşturma
44
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
[+] Görüş bildir