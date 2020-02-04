Halep'e atılan bombalara Süleymani'nin adı yazılıyor

Suriye'nin İdlib ve Halep kentlerine, Rusya destekli Esad rejiminin yanında, İran destekli grupların da bombalı saldırıları sürüyor.
Bölgede faaliyet gösteren İran destekli terörist grupların sosyal medya hesaplarında yayınladığı görüntülerde, Suriye'nin Halep ilçesi Han Tuman bölgesinin katyuşa füzeleri ile hedef alındığı görülüyor.
Sivilleri vurdukları bombaların üzerine Süleymani'nin ismini yazdılar VİDEO
BOMBALARA SÜLEYMANİ YAZIP SİVİLLERE ATIYORLAR
Görüntülerde bir askeri unsurun, katyuşa füzeleri üzerine ABD'nin Irak'ta hava saldırısında öldürdüğü Kasım Süleymani'nin ismini yazdığı görülüyor.
Füzelerin, söz konusu bölgede sivilleri hedef aldığı biliniyor. Han Tumanı özgürleştirme harekatı olarak adlandırılan İranlı terörist gruplar, Halep kent merkezinden sivillerin yoğun olarak yaşadığı muhaliflerin kontrolündeki alanlara saldırıyor.