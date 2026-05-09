Halfeti’nin siyah incisi karagülde hasat heyecanı

Şanlıurfa’nın Fırat kıyısındaki sakin ilçesi Halfeti, bu günlerde kendine özgü bir doğa mucizesine ev sahipliği yapıyor. Dünyada yalnızca bu bölgede yetişen ve “karagül” adıyla bilinen endemik gül türünde hasat dönemi başladı. Mikroklima iklimi sayesinde farklı bir karakter kazanan karagül, hem görünümü hem de kokusuyla yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

SADECE HALFETİ’DE YETİŞEN ENDEMİK GÜZELLİK

Cittaslow Uluslararası Koordinasyon Komitesi tarafından “sakin şehir” ağına dahil edilen Halfeti, tarihi taş evleri ve doğal dokusuyla olduğu kadar karagülüyle de tanınıyor.

Coğrafi işaret tescilli karagül, yalnızca Halfeti ve çevresindeki Fırat Havzası’nda yetişebiliyor. İlçede oluşturulan özel üretim alanlarında yetiştirilen bu nadir tür, yetiştiği toprağın yapısından dolayı kendine özgü renk ve koku özellikleri taşıyor.

RENGİYLE DİKKAT ÇEKİYOR

Halfeti İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkililerine göre karagül, gonca döneminde siyah tonlara sahip olurken zamanla koyu mor ve açık kırmızı renklere dönüşüyor. Bölge dışına çıkarıldığında ise rengi pembeye yakın bir tona evriliyor.

Bu özelliğiyle karagül, doğa bilimciler ve turistler için ilgi çekici bir bitki olma özelliğini sürdürüyor.

HASAT DÖNEMİ BAŞLADI

Halfeti Kaymakamlığı, belediye ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliğiyle yürütülen çalışmalar kapsamında karagül hasadı başladı. Ağırlıklı olarak seralarda yetiştirilen bitki, ilkbahar ve sonbahar dönemlerinde açarak toplanıyor.

Yetkililer, üretimin artırılması için yeni sera projeleri üzerinde çalışıldığını ve üretim alanlarının genişletilmesinin hedeflendiğini belirtiyor.

“EN VERİMLİ DÖNEMDEYİZ”

Halfeti Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Korkmaz, karagülün en verimli dönemine girildiğini belirtti.

Korkmaz, “Şu an karagülün en iyi zamanı. Mayıs ve haziran ayları ziyaretçiler için en uygun dönem. Misafirlerimiz bu özel bitkiyi yerinde görme ve koklama fırsatı bulabiliyor.” dedi.

Üretimin sınırlı olduğunu ancak yaygınlaştırılması için çalışmalar yürütüldüğünü ifade eden Korkmaz, yeni sera yatırımlarının planlandığını da aktardı.

KATMA DEĞERLİ ÜRÜNLERE DÖNÜŞÜYOR

Halfeti İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Bozoğlan ise karagülün yalnızca süs bitkisi olarak değil, ekonomik değer oluşturan bir ürün olarak da değerlendirildiğini söyledi.

Bozoğlan, karagülün yaprak ve özlerinin kadın kooperatifleri aracılığıyla işlenerek lokum, kolonya, sabun ve doğal koku ürünlerine dönüştürüldüğünü belirtti.

İlçede hem açık hem de kapalı alanlarda üretim yapıldığını ifade eden Bozoğlan, yeni kurulan üretim ve damıtma tesisleriyle karagülün ekonomik katkısının artırılacağını vurguladı.

KADINLARIN EMEĞİYLE DEĞER KAZANIYOR

Halfeti’de kadın kooperatifleri de karagül üretim sürecine aktif olarak katılıyor. Hasat edilen çiçekler, kadınlar tarafından işlenerek bölge turizmine ve ekonomisine katkı sağlayan ürünlere dönüştürülüyor.

Kooperatif temsilcileri, karagülün hem kültürel hem de ekonomik açıdan Halfeti’nin kimliğini güçlendirdiğini ifade ediyor.

DOĞA, KÜLTÜR VE EKONOMİ BİR ARADA

Endemik yapısı, coğrafi işaret tescili ve çok yönlü kullanım alanıyla karagül, Halfeti’nin en önemli sembollerinden biri olmayı sürdürüyor. İlçe, bu eşsiz bitki sayesinde hem doğa turizmi hem de yerel üretim açısından dikkat çeken merkezler arasında yer alıyor.