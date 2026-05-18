Halil İbrahim Kalaycıoğlu: İlyas Salman'a hakkımı helal etmiyorum

Oyuncu Halil İbrahim Kalaycıoğlu'ndan dikkat çeken açıklamalar...

Oyuncunun açıklamalarının odağındaki isim, İlyas Salman oldu.

Geçtiğimiz günlerde Ekrem İmamoğlu'nun rüşvet ve yolsuzluktan tutuklandığı İBB davasını izlemeye giden Salman'ın, Kalaycıoğlu'nun hakkını yediği ortaya çıktı.

"KİMSE GÖRÜNDÜĞÜ GİBİ DEĞİL"

“Kimse kardeşim göründüğü gibi değil. Şu 50 yıl öncesini ben biliyorum, ben yaşadım.” diyen Kalaycıoğlu, geçmişte İlyas Salman ile yaşadığı bir diyaloğu da ilk kez anlattı.

"İLYAS'A GİTTİM, BENİ ÇALIŞTIRIR MISIN DEDİM"

Kalaycıoğlu’nun açıklamalarına göre, konservatuvar döneminde Salman’dan destek istediğini söylediği görüşmede şu konuşmalar geçti:

"İlyas Salman'ı bana söyleme ne olursun. İlyas’a gittim, yatılı okuduk. Malatya’dan geldim, hemşehrisiyiz falan… 'Beni çalıştırır mısın?’ dedim.

"SÜNNİ MİSİN SENİNLE UĞRAŞAMAM"

Hakkımı helal etmiyorum. Bana şunu söyledi… Allah şahittir, bunu televizyonlarda ilk defa söylüyorum: ‘Sünni misin sen?’ dedi.

'Evet’ dedim. ‘Seninle uğraşamam ya’ dedi. ‘Bak bu çocuğu çalıştırıyorum ben. Bu girecek, sen giremezsin’ dedi.”

"YALAN MI SÖYLEYECEĞİM"

60 kusür yaşında olduğunu söyleyen oyuncu, “Allah'ın ismini veriyorum kardeşim ben. Yalan mı söyleyeceğim, iftira mı atacağım?” ifadelerini kullandı.

"BEN YAŞADIM KARDEŞİM"

Kalaycıoğlu, ayrıca sanat dünyasında insanların kamuoyuna yansıttıkları gibi olmadığını savunarak, "Ben gördüm, yaşadım. Kimin ne olduğunu, nasıl insan olduğunu ben biliyorum." dedi.