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Halit Ayar'ın katilinin ilk ifadesi

Taksim'de Halit Ayar'ı vahşice öldüren Emra Yaşar'ın, cezaevinden 1 günlüğüne izinli çıktığı öğrenildi.

Haber Merkezi | 09.09.2019 - 10:17..
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Halit Ayar'ın katilinin ilk ifadesi

İstanbul Taksim'de İTÜ Elektrik Mühendisliği öğrencisi Halit Ayar'ın bıçaklı saldırı sonucunda öldürülemesi üzerine, polis ekipleri harekete geçti.

Güvenlik kamerası görüntülerinin titizlikle incelenmesinin ardından olaya karıştığı tespit edilen Emrah Kurdal ile Emra Yaşar, Beyoğlu ve Fatih'teki adreslerinde gözaltına alındı.

Cinayeti işlediği belirlenen Emra Yaşar, ifadesinde detayları anlattı.

"2 BİRA ALMALARINI İSTEDİK"

Katil Emra Yaşar, "Cezaevinden izinli olarak çıkmıştım. Arkadaşım Emrah Kurdal ile Taksim’e bir bara eğlenmeye gittik. Paramız bitmişti. Durakta gençleri gördük. Bize 2 bira almalarını istedik. ‘Biz niye bira alalım?’ dediler. Bunun üzerine ‘O zaman para verin, biz kendimiz alalım’ dedik. Buna da karşı çıkınca aramızda tartışma çıktı. Tartışma sırasında bıçağımı çıkartarak salladım." dedi.

Emra Yaşar'ın yanındaki Emrah Kurdal ise çok sarhoş olduklarını söyleyerek, elindeki kırık bira şisesiyle saldırdığını kabul etti.

Halit Ayar'ın katilinin ilk ifadesi

FOTOĞRAF: Halit Ayar, İTÜ Elektrik Mühendisliği Bölümü'nden bu yıl mezun olmuştu. Ayar, Almanya'da yüksek lisansa başlayacaktı.

Halit Ayar'ın katilinin ilk ifadesi

FOTOĞRAF: Gasp ve hırsızlık hükümlüsü 27 yaşındaki Emra Yaşar, Kırıkkale Cezaevi'nden izinli olarak dışarı çıkmıştı.

ANNENİN FERYADI

Hayatını kaybeden Halit Ayar ise Emirgan Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Halit Ayar’ın annesi Hanife Ayar (46), oğlunun tabutuna sarılarak “Oğlum sana ne oldu böyle, Neden buradasın, seni kim öldürdü? O öldürenleri bana getirin. Onları istiyorum. Evladımı benden aldınız.” diye ağladı.

Halit Ayar'ın katilinin ilk ifadesi

ACILI BABA: GELECEĞİNİ ÇALDILAR

Emekli polis baba Mehmet Ayar ise taziyeleri kabul etti. Mehmet Ayar “Oğlumun katilleri yakalansa da yüreğimdeki ateş sönmez. Acım çok büyük. Oğlumun geleceğini çaldılar.” dedi.

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