Halıya sarılı cesedi bulunmuştu: Sedef Güler cinayetinde karar açıklandı

İstanbul Büyükçekmece'de 7 Haziran 2024 tarihinde 24 yaşındaki Sedef Güler'in, Mimar Sinan Sahili'nde elleri ve ayakları bağlanmış, halıya sarılı ve ayaklarına ağırlık bağlanmış halde cansız bedeni bulunmuştu.

Sedef Güler'in öldürülmesine ilişkin davada, bugün Bakırköy 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde karar duruşması görüldü.

İŞ BULMA VAADİYLE KANDIRILARAK ÖLDÜRÜLDÜ

İş bulma vaadiyle kandırılarak bir eve götürülen Güler'in vahşi cinayeti, Türkiye'de kadın cinayetleri gündeminde uzun süre yer almıştı.

Olayın ardından yürütülen soruşturma kapsamında Fırat Baykara ve Yavuz Güngör tutuklanırken, Yiğit Hüseyin Ayvalık hakkında firari olarak yakalama kararı çıkarılmıştı.

KARAR DURUŞMASI GÖRÜLDÜ

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında Fırat Baykara ve Yavuz Güngör'ün 'beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kadına karşı kasten öldürme' suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmalarını talep etmişti.

Mahkeme, önceki duruşmada sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek bugünkü duruşmayı karar günü olarak belirlemişti.

1 SANIK AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPSİNE ÇARPTIRILDI

Sedef Güler’in öldürülmesine ilişkin 2'si tutuklu 3 sanığın yargılandığı davada karar açıklandı.

Mahkeme, 1 sanığı ağırlaştırılmış müebbet, 1 sanığı ise 18 yıl hapis cezasına çarptırdı.