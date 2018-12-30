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Halk kütüphaneleri cebe taşındı

Türkiye'deki bin 160 halk kütüphanesindeki hizmetleri ve e-kitapları, akıllı telefonlar üzerinden erişilebilir hale getiren 'Kütüphanem Cepte' mobil uygulaması okuyucuların hizmetine sunuldu.

AA | 30.12.2018 - 12:38..
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Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğünce 'Kütüphanem Cepte, Her Anımda Benimle' sloganıyla vatandaşların hizmetine sundu.

Yaklaşık bir ay önce aktif şekilde kullanılmaya başlanan mobil uygulama, okuyuculara cep telefonları üzerinden devasa bir kütüphanenin kapılarını araladı.

TEK TIKLA KİTABA ULAŞMA

Türkiye'deki bin 160 halk kütüphanesindeki hizmetler ve binlerce e-kitaba tek tıkla ulaşabilme imkanının sunulduğu mobil uygulamayı, henüz resmi duyurusu yapılmamasına karşın, bir aylık sürede yaklaşık 25 bin kişi kullanmaya başladı.

Halk kütüphaneleri cebe taşındı

ÜYELİK GÜNCELLEME

İOS ve Android özellikli cep telefonlarına indirilebilen mobil uygulama üzerinden, halk kütüphanelerine "e-üyelik" gerçekleştirme, katalog taraması ve üyelik bilgilerini güncelleme işlemleri yapılabiliyor.

ÖDÜNÇ KİTAP ALINABİLİYOR

Ayrıca, kütüphane üyeleri, kitap ödünç alma bilgilerini mobil uygulama üzerinden takip edip, istediğinde halk kütüphanelerinden ödünç aldığı kitapların süresini uzatabiliyor ve e-Devlet portalına bağlanarak kütüphane üyeliklerini istedikleri halk kütüphanesine aktarabiliyor.

Halk kütüphaneleri cebe taşındı

HALK KÜTÜPHANELERİNE ERİŞİM

Kütüphanem Cepte mobil uygulaması, Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü'ne bağlı tüm halk kütüphanelerine ait hizmet, iletişim ve konum bilgilerine erişim imkanı da sağlıyor.

Uygulamaya eklenen 'Barkod ile ara' özelliği ile herhangi bir kitabın barkodunu okutan kullanıcı, kendi konum bilgilerine göre aradığı kitabın hangi kütüphanede bulunduğunu ve ödünç verilebilir olup olmadığını rahatlıkla öğrenebiliyor.

Halk kütüphaneleri cebe taşındı

E- ÜYELİK

Kütüphanem Cepte uygulamasının bir diğer özelliği ise e-üyelik yoluyla, mobil uygulama ya da kütüphane sayfası üzerinden yüzlerce e-kitaba ulaşma olanağı getirmesi.

Okuyucular, istedikleri e-kitabı uygulama üzerinden ödünç alarak, istedikleri zaman internet bağlantısı gerekmeden de okuyabiliyor.

Halk kütüphaneleri cebe taşındı

ETKİNLİK PROGRAMLARI

Öte yandan, Bakanlıkça oluşturulan internet sitesi kutuphanedeyim.org üzerinden de kütüphanelerde, hem çocuklar hem de yetişkinler için gerçekleştirilecek etkinlik programları takip edilebiliyor.

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