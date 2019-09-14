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Halk otobüsü sürücüsü, hamile kadını hastaneye yetiştirdi

Kocaeli’de halk otobüsünde bir anda fenalaşan kadın için güzergahından çıkan sürücünün mücadelesi kameraya yansıdı.

İHA | 14.09.2019 - 17:33..
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Kocaeli’de Osman Sönmez idaresindeki 41 J 0377 plakalı özel halk otobüsü, Derince ilçesi Yenikent Mahallesi’nden Kocaeli Üniversitesi Umuttepe kampüsüne sefer yapmak için yola çıktı.

FENALAŞARAK YERE DÜŞTÜ

Sürücüsü Sönmez otobüsü ile seyir halindeyken, araçta bulunan bir kadın fenalaşarak koltuktan yere düştü. Durumu gören diğer yolcuların ikazı üzerine sürücü, otobüsü durdurarak kadına ilk müdahalesini yaptı.

Fenalaşan hamile kadını hastaneye yetiştirdi İZLE

HASTANEYE YETİŞTİRDİ

Daha sonra tekrar direksiyona geçen Sönmez, kadını hastaneye yetiştirmek için güzargahından çıktı. Duyarlı otobüs sürücüsü Sönmez, otobüs ile fenalaşan kadını Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürdü. Sağlık ekipleri, hemen halk otobüsü sürücüsünün getirdiği kadını tedavi altına aldı.

Halk otobüsü sürücüsü, hamile kadını hastaneye yetiştirdi

Halk otobüsü sürücüsü, hamile kadını hastaneye yetiştirdi

Halk otobüsü sürücüsü, hamile kadını hastaneye yetiştirdi

Halk otobüsü sürücüsü, hamile kadını hastaneye yetiştirdi

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