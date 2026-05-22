Halk Tv canlı yayınında darbe iması

CHP'nin 2023'teki 38. Olağan Kurultayı hakkında verilen mutlak butlan kararı, gündemin merkezine yerleşti.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nin kararıyla Kurultay geçersiz sayıldı ve Kurultay'da genel başkanlığa seçilen Özgür Özel ve yönetimi görevden uzaklaştırıldı.

Bu karara göre Kurultay'dan önceki genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve onun yönetimi, yeniden parti yönetimine getirilecek.

"KOLAY KOLAY DEMOKRASİYLE GİTMEZ"

Kararla ilgili tartışmalar devam ediyor.

Halk TV yayınında mutlak butlan kararıyla ilgili değerlendirme yapan gazeteci İbrahim Kahveci, skandal ifadeler kullandı.

Kahveci, program sırasında AK Parti iktidarını kastederek "Siyasal dine dayalı, dava dedikleri şeyler, bu tür yapılan öyle kolay kolay demokrasiyle gitmez." dedi.

"DOĞRU ANLAŞILIR ARKADAŞIM"

Programın bir diğer yorumcusu İsmail Saymaz, Kahveci'nin sözleri üzerine "Bu ifade yanlış anlaşılır." diyerek müdahale etmek istedi.

Ancak Kahveci, Saymaz'a "Doğru anlaşılır arkadaşım." diye karşılık verdi.

Kahveci, sözlerine şöyle devam etti:

"Bu tür uygulamaların demokraside yeri, zaten bugün bütün gazeteler aynı şeyi söylüyor. Demokrasinin şartlarını zorlarlar, demokrasinin dışına da taşarlar, şu anda demokrasi mi?"