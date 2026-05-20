Halk TV'de dalga konusu olan seçim anketi

Sosyal medyanın gündemine oturan anket...

Halk TV'de Ece Üner'in sunduğu Ana Haber programında tartışma yaratan anlar yaşandı.

Ana muhalefete yakınlığı ile bilinen kanalda CHP'nin birinci parti olduğu bir anket ekrana getirildi.

TOPLAM OY ORANI YÜZDE 100'Ü AŞAN ANKET

Halk TV'de yayınlanan bir seçim anketi haberinde, partilerin toplam oy oranlarının yüzde 100'ü aştığı görüldü.

Oy oranlarının toplamının 100 olacağına 103.7 olduğu anket sosyal medyada dalga konusu oldu.

TEPKİ YAĞDI

Ekranlara verilen ankette CHP yüzde 31,5, AK Parti 29,3, DEM Parti 9,2, Saadet Partisi 9,2 MHP 4,3, İYİ Parti 5,5, Anahtar Parti, 3,7, Yeniden Refah 7,9, Zafer Partisi'nin 3,1 oy aldığı görüldü.

Söz konusu matematik hatasını fark eden vatandaşlar Ece Üner'e yönelik olumsuz eleştiriler içeren mesajlar paylaştı.

AÇIKLAMA YAPMADAN SİLMEK ZORUNDA KALDILAR

Öte yandan Halk TV, herhangi bir açıklama yapmadan haberle ilgili tüm paylaşımlarını sildi.