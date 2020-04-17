Halkın sağlığıyla oynayan 45 firma ifşa edildi

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, TGRT Haber canlı yayınında Cem Küçük'ün sorularını yanıtladı.

Tarım alanında yapılanları anlatan Bakan Pakdemirli, insanların sağlığı için gıda sektöründe sıkı denetimler yapıldığını söyledi.

"YANLIŞ YAPAN KİM VARSA.."

"Gıdada yanlış yapan kim varsa ifşa edeceği" diyen Bakan Pakdemirli, bu konuda hiçbir şekilde tereddütlerinin olmadığını ortaya koydu.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin bu sözlerinin ardından bakanlığın internet sitesinden halkın sağlığını tehlikeye atan 45 firma ifşa edildi.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI'NIN İFŞA ETTİĞİ 45 FİRMAYI GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN

Bakan Pakdemirli: Gıdada yanlış yapanları ifşa ediyoruz VİDEO