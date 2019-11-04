Haluk Levent annesini kaybetti

Genel Başkanı olduğu AHBAP Platformu'yla yaptığı yardımlarla gündeme gelen şarkıcı Haluk Levent’in annesi Sabriye Acil, dün akşam hayata gözlerini yumdu.

Yardımsever sanatçı Levent, acı haberi sosyal medyadan sevenleriyle paylaştı.

SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Haluk Levent paylaştığı duyuruda, şunları aktardı.

"Dün gece annemiz Sabriye’yi kaybettik. Bir süre burada olamayacağım. Bu sayfayı Veli yönetecek. AHBAP’lar çalışmaya devam edecek yarım kalan iş bırakmayacak. Yakında görüşürüz canlarım."





ADANA'DA DEFNEDİLECEK

Sabriye Acil’in cenazesi, öğle namazını müteakip Adana'nın Yüreğir ilçesine bağlı Ali Hocalı Mezarlığı’nda defnedilecek.