Haluk Levent'ten Cem Yılmaz'a vurgun sorusu

Ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın, uzun bir süredir kurucusu olduğu AHBAP Derneği ile yaptığı yardımlarla adından sık sık söz ettiren şarkıcı Haluk Levent hakkında söyledikleri, sosyal medyada olay oldu.

Ekşi Sözlük yazarları Cem Yılmaz'ın son gösterisinde Haluk Levent'e bir "Vurgun" göndermesi yaptığını ileri sürünce; şarkıcı da Twitter'dan hesap sordu.

"BANA AÇIKLAMA YAP CEM YILMAZ"

Yılmaz'ın önceki akşam düzenlenen gösterisine giden bazı kişiler, Yılmaz'ın, Haluk Levent için "Büyük vurgun yakında sinemalarda" dediğini iddia etti.

İLK MESAJI SİLDİ

Sosyal medyadaki bu paylaşımların ardından ise Haluk Levent, Twitter hesabından Cem Yılmaz'dan açıklama beklediğini duyurdu. Levent, "Sevgili Cem Yılmaz. Hepimiz seni çok seviyoruz. 3 ayrı kişi yanlış duymuş olabilir mi? Yanlış oyunu izlemişlerse özür dilerim. Değilse lütfen 'yakında' olmadan şimdi tüm ülkeye açıklar mısın 'vurgun'u? 1 TL'lik var ise şerefim üzerine ülkeyi terk edeceğim. Lütfen yazar mısın?" diyerek, Yılmaz'dan bir açıklama bekledi.

"GERİ VİTES YOK"

Ancak Haluk Levent'in gece geç saatlerde yazdığı mesaja Cem Yılmaz'dan cevap gelmemesi üzerine, ünlü sanatçı yeni mesajlar paylaştı. İlk yaptığı paylaşımı sildiğini duyuran Haluk Levent, "Canlarım Cem Yılmaz'a soruyu sordum, yanıt gelmedi. Tweet'leri bu şekilde bırakamam çünkü ona kötü yazmanız beni de üzüyor. Sonuçta yılların komedyeni ve iyi sinemacısı. Bu değerler kolay yetişmiyor. Varsa bildiği açıklar umarım. Ya da 'yanlış anlamışlar' filan der. Siliyorum tweet'leri. Ben geri vites filan yapmadım. Ya 'yanlış anladın Haluk böyle bir şey demedim' derse ne olacak? Sabaha kadar onu yargılamış olacağız. Soruyu sordum . Duymamışsa dostları ona söyleyecektir. Yarına kadar açıklama yapmazsa o zaman hakkımı ararım. Bekleyelim görelim." ifadelerini kullandı.