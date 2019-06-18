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Haluk Levent: Dede oldum

Yaptığı yardımlarla adından söz ettiren Haluk Levent'in destek olduğu fenomen boğa Ferdinand, baba oldu.

Haber Merkezi | 18.06.2019 - 07:52..
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Haluk Levent: Dede oldum

Geçen Kurban Bayramı'nda son anda kesilmekten kaçan ve Haluk Levent'in desteği ile AHBAP Platformu tarafından İzmir'deki Çiftlik Hayvanları Barınağı'na yerleştirilen fenomen boğa Ferdinand, yeni yerinde huzurlu bir yaşam sürüyor.

Ferdinand, Kemalpaşa'da bulunan barınağa kendisiyle aynı tarihlerde giriş yapan 'Yıldız' isimli inekten bir buzağı sahibi oldu.

TORUNUNUN ADINI FERDİ KOYDU

16 Haziran Babalar Günü'nde dünyaya gelen buzağı, barınakta büyük bir sevince neden oldu. Haluk Levent, sosyal medyada yaptığı paylaşım ile buzağının adını 'Ferdi' koyduğunu ilan ederek, "Babalar Günü’nde dede oldum" dedi.

Haluk Levent: Dede oldum

Haluk Levent: Dede oldum

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