Haluk Levent dertlere derman oluyor

İşsize iş, evsize ev, hastaya şifa, dertlere deva Twitter üzerinden ona veya kurduğu dernek AHBAP'a ulaşan kim varsa geri çevirmemeye çalışıyor.

SAĞLIK ÇALIŞANLARI İÇİN BAKAN'LA KONUŞTU

Haluk Levent, maddi yardımlarla veya aracı olarak son zamanlarda gündemde olan sorunları çözümünmde aktif rol oynuyor. Ünlü şarkıcı son olarak da Sağlık Bakanı'yla yaptığı görüşmede hem kök hücre tedavisi bekleyenlerle ilgili hem de atanamayn sağlık çalışanlarıyla ilgili sorunları dile getirdi.

Levent, Bakan Fahrettin Koca'ya ilettiği sorunları Twitter hesabı üzerinden paylaştı şunları yazdı: "Sağlık Bakanı sayın Fahrettin Koca ile görüştüm. Bekleyen kök hücre sonuçları için aylık inceleme sayısını 4 katına çıkarttıklarını söyledi. Öykü Arin ve onun durumundaki tüm çocuklar için güzel bir haber. Kendilerine teşekkürlerimi ilettim. Ayrıca benim rüyalarıma girip beni darlayan sağlıkçılara sesleniyorum. Sayın Bakan KPSS nin geçerli olduğunu “mülakat olmayacağını” bizzat söyledi.. Alın işte öğren diyordunuz öğrendim."