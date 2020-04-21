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Haluk Levent yine yardıma koştu

Haluk Levent, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden 56 yaşındaki Dr. Yavuz Kalaycı’nın çocuklarına burs vereceklerini duyurdu.

Haber Merkezi |
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Haluk Levent yine yardıma koştu

İstanbul’da Eyüpsultan Nişanca Aile Sağlığı Merkezi’nde görev yapan Aile Hekimi Dr. Yavuz Kalaycı'nın, koronavirüse bağlı organ yetmezliğinden hayatını kaybettiği öğrenilmişti.

Anne ve babasını da 10 gün önce aynı sebepten kaybettiği öğrenilen Dr. Yavuz Kalaycı’nın son isteği ise yürek burkmuştu.

"Kızlarım küçük, sahip çıkarsınız değil mi?" diyerek hayata veda eden Kalaycı’nın mesajı meslektaşları tarafından sosyal medyada paylaşılmıştı.

Haluk Levent yine yardıma koştu

HALUK LEVENT YİNE GÖNÜLLERİ FETHETTİ

Kalaycının mesajına ise Şarkıcı ve Ahbap derneği başkanı Haluk Levent, kayıtsız kalmadı.

Haluk Levent, Kalaycı’nın iki kızının eğitimi için, öğrenim hayatları boyunca burs yardımı yapacaklarını söyledi.

Levent, “Yavuz Kalaycının eşi ve çocuklarıyla birlikteyim. Hepinizin adına başsağlığında bulundum. Eşi ‘Yavuz'un sınıf arkadaşları hep yanımızda sağolsunlar’ dedi. Bizler de bu iki kızımızın öğrenim hayatları boyunca bursunu sağlayacağız. Ve artık bizim de kızlarımız onlar. Merak etmeyin.” dedi.

Haluk Levent yine yardıma koştu

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