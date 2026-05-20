Haluk Levent yoğun bakıma alındı

Sanat camiasını panikleten haber...

Sanatçı Haluk Levent, Eskişehir'de düzenlenen konserde sahne aldı.

Burada hayranları ile buluşan isim konserin ardından talihsiz bir olay yaşadı.

KONSER SONRASI FENALAŞTI

Levent'in konser sonrası rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Türk rock müziğinin tanınan isimlerinden olan Levent'in Ankara’daki Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi hastanesinde tedavi gördüğü aktarıldı.

YOĞUN BAKIMA ALINDI

Öte yandan ilk müdahalenin ardından sanatçının mide kanaması geçirdiği tespit edildi.

Levent, doktorların müdahalesi altında yoğun bakıma nakledildi.

HALUK LEVENT KİMDİR

Haluk Levent, 26 Kasım 1968’de Adana’nın Yüreğir ilçesinde doğdu.

Türk rock müziğinin 1990’lı yıllardaki önemli isimlerinden biri olarak tanınan Levent, “Yollarda Bulurum Seni”, “Elfida” ve “Anlasana” gibi şarkılarıyla geniş kitlelere ulaştı.

Levent, müzik kariyerinin yanı sıra sosyal sorumluluk çalışmalarıyla da kamuoyunda öne çıktı.

2017 yılında kurduğu AHBAP aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine yönelik yardım kampanyaları düzenledi.

Özellikle deprem, sel ve yangın gibi afet dönemlerinde yürüttüğü organizasyonlarla geniş destek topladı.