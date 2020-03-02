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Haluk Levent, mülteciler için yardım istedi

Mülteci çocuklar için yardım çağrısı yapan Haluk Levent, gelen tepkiler üzerine bir açıklama yaptı.

Haber Merkezi | 02.03.2020 - 10:21..
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Yaptığı iyiliklerle adından söz ettiren Haluk Levent, sınırda bekleyen çocuklar için yardım çağrısında bulundu. Bazı sosyal medya kullanıcıları bu yardım çağrısına ise tepki gösterdi.

Haluk Levent, mülteciler için yardım istedi

MÜLTECİLER İÇİN YARDIM İSTEDİ

Levent, sınırda bekleyen çocuklar için ve Twitter hesabından "Edirne! Keşan! Çanakkale! İzmir Dikili! Tüm Ahbap'lar sınıra! Çocuklar var! Oralarda sıkışanlar var! Çocuk bezi, çocuk maması, bolca su! Haydi canlarım!" paylaşımında bulundu.

"ÖLÜRSE ÖLSÜN BİZE NE?" DEMEYİN

Ünlü şarkıcı, tepki gösteren kullanıcılara; "Twitin altı a-politik soslu Türkiye gerçeği. 'Çocuksa çocuk ölürse ölsün bize ne?' diyenler, gücü güçsüze yetenlerdir.

Öteden beri Suriyeliler konusunda yazdıklarım ortada. Suriyeli mültecilerin bir an önce ülkelerine geri gönderilmesi gerekiyor demiştim. Bununla ilgili çok twitim var bakabilirsiniz. Ama bugün gördüğümüz bir manzara var. O ayrı bu ayrı. Ama çocuklara su götürüyorlar diye Ahbap'lara sitem etmeyin lütfen bağışlayın bizi" açıklamasını yaptı.

"ÇOCUKLARIN IRKI MİLLETİ OLMAZ"

Gelen tepki ve yorumlara dayanamayan Levent, daha sonra ise bir video paylaşarak duygularını paylaştı ve "Biz o çocuklara su götürdük, bunu yapmazsam insan olamayacağımı düşünüyorum" diyerek tweet'ini silmeyeceğini de söyledi.

"ÇOCUK DOĞMUŞ ARTIK"

Ancak ünlü şarkıcı bu videodan sonra, söylemlerinin kişisel politik söylemlere benzediği gerekçesiyle paylaşımını silmek durumunda olduğunu söyledi. Levent, paylaşımının sonuna "Bebeklerin ırkı milliyeti olmaz. 'O zaman bu kadar çocuk yapmasalardı' diyenler var. Arkadaşlar çocuk doğmuş artık ve ortada. Onlara niye ceza verelim?" cümleleriyle noktaladı.

Haluk Levent, mülteciler için yardım istedi

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