Haluk Levent’in durumunun iyi olduğu öğrenildi

Ünlü isim sevenlerini korkuttu...

“Elfida”, “Yollarda Bulurum Seni”, “Aşkın Mapushane” gibi şarkılarıyla tanınan Haluk Levent, Eskişehir'de düzenlenen Kültür Yolu Festivali kapsamında hayranlarıyla buluştu.

YOĞUN BAKIMA ALINDI

Konser sonrası AFAD ile yapacağı toplantı için hareket eden Levent, yolda fenalaşarak hastaneye kaldırıldı.

Ankara'daki Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi altına alınan 57 yaşındaki Haluk Levent'in ilk müdahalenin ardından mide kanaması teşhisi ile yoğun bakıma alındı.

TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Edinilen bilgilere göre, mide kanaması geçiren Levent’in kanamasının durduğu, endoskopi yapıldığı ve tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

DURUMU İYİ

Ankara’da Gazi Üniversitesi Hastanesi’nde tedavi gören Levent’in durumunun iyi olduğu ve cumartesi gününe kadar taburcu olması beklendiği belirtildi.

AHBAP'TAN AÇIKLAMA

Tedavisi devam eden Haluk Levent'in sağlık durumuyla ilgili bir açıklamada ünlü şarkıcının genel başkanı olduğu AHBAP Derneği'nden geldi.

Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Genel başkanımız Haluk Levent'in sağlık durumuyla ilgili çeşitli haberler ve paylaşımlar gündeme gelmektedir. Sürecin takip edildiğini ve sağlık durumunun kontrol altında olduğunu sizlerle paylaşmak isteriz. Tarafımıza ulaşan net ve güncel bilgiler doğrultusunda sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz. Şu an için resmî kaynaklar dışındaki paylaşımlara karşı dikkatli olunmasını rica eder, genel başkanımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz."

HALUK LEVENT KİMDİR?

26 Kasım 1968'de Adana'nın Yüreğir ilçesinde doğdu. İlköğretimini Sabancı İlkokulu'nda, liseyi Adana Atatürk Lisesi'nde bitirdi.

Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi, Orman Mühendisliği; Ankara Üniversitesi Kastamonu Meslek Yüksek Okulu, Bilgisayar Programcılığı; Orta Doğu Teknik Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, Fizik ve Ankara Üniversitesi Meslek Yüksekokulu, Muhasebe bölümlerinde kısa süre öğrencilik yaptı.

1992 yılında İstanbul'a geldi. Ortaköy'de çeşitli barlarda çalıştı. 1993 Temmuz'unda Yollarda albümünü çıkarttı. İlk albümün ardından 1995 Ekim'inde Bir Gece Vakti bir milyona yaklaşan satış rakamı yakaladı. Yine 1996'nın hemen sonunda Arkadaş albümü piyasaya çıktı. Cezaevine girmeden önce oluşturmuş olduğu kayıtlarla Mektup albümünü çıkarttı. 1998 Eylül'ünde Yine Ayrılık albümünü çıkarttı ve askere gitti.

Askerlik görevinin ardından sırasıyla 2001 Şubat'ında Kral Çıplak, 2002 Ekim'inde Bir Erkeğin Günlüğü, 2004 Eylül'ünde Aç Pencereni, 2005 Nisan'ında Annemin Türküleri adlı albümlerini piyasaya sürdü.

Sanat yaşamında on beş albüm, on bin konser, iki kitap, yüzlerce ödül, yardım konserleri, iki tane de rekor konser bulunuyor.