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Haluk Levent'ten Atatürk paylaşımı

Haluk Levent, Mustafa Kemal Atatürk'ü Çanakkale Zaferi'nin dışında tutmak isteyenlere seslendi.

Haber Merkezi | 18.03.2019 - 08:08..
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Kurduğu yardım derneğiyle ve yaptığı yardımlarla dikkat çeken şarkıcı Haluk Levent, Mustafa Kemal Atatürk'ü Çanakkale Zaferi'nin dışında tutmak isteyenlere sosyal medya esabından bir mesaj yolladı.

"MESAJIM VAR"

İzmir Marşı'nı seslendirdiği klipten bir kare yayınlayan Levent, şöyle yazdı: "Atatürk'ü Çanakkale dışında tutmak isteyenlere mesajım var. Diyap Dedemin babama söylediği. 'Yok, O başka cephedeydi O'nu görmedik Nuri Conker'i gördük. Ama O'nu hepimiz tanıyorduk O bir efsaneydi yanımızda hissediyorduk!"

Haluk Levent'ten Atatürk paylaşımı

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