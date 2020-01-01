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Haluk Levent'ten küçük hayranlarına konser

Haluk Levent, hastanede tedavi olan küçük hayranları Arda ve Semih'e yılbaşı konseri verdi.

DHA | 01.01.2020 - 12:23..
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Kurduğu Ahbap isimli platformla çok sayıda ihtiyaç sahibine ulaşan Ünlü şarkıcı Haluk Levent, yılbaşı gecesi de hasta hayranlarını unutmadı.

Levent, Pendik Araştırma Hastanesi'nde tedavi olan Arda ve Semih isimli iki küçük hayranına yılbaşı konseri verdi.

Haluk Levent'ten hastanede küçük hayranlarına yılbaşı konseri VİDEO

SÖZÜMÜ TUTTUM

Sözümü tutum diyen Levent, o anların videosunu sosyal medya hesabından ''Söz vermiştim. Arda ve Semih ile yeni yıl kutlaması yaptık az önce.. Onların durumunda olan bütün çocuklarımızın yeni yılını kutluyorum'' notuyla paylaştı.

Haluk Levent'ten hastanede küçük hayranlarına yılbaşı konseri -2

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