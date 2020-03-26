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Hamamı kahvehaneye çevirdiler: 47 bin lira ceza

Mersin’de koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatılan hamam kahvehaneye çevrildi. Hamamı basan polisleri karşılarında görenler büyük şaşkınlık yaşadı.

İHA | 26.03.2020 - 21:42..
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Mersin’in Tarsus ilçesinde bulunan Kleopatra Hamamı koronavirüs nedeniyle iş yeri sahibi A.S. tarafından kapatıldı.

İşletme sahibi A.S. Ankara’ya gitmesini fırsat bilen çalışan M.G. hamamın salonunu kahvehaneye çevirdi.

M.G. adlı çalışan 2 masa kurarak arkadaşlarını davet etti.

Hamamı kahvehaneye çevirdiler: 47 bin lira ceza VİDEO

KUMAR OYNANIYOR İHBARIYLA BASKIN YAPILDI

Hamamda kumar oynattığı ihbarı alan Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, söz konusu hamama baskın düzenledi.

İçeriye giren polis ekiplerini gören kişiler şaşkınlık yaşadı.

Hamamı kahvehaneye çevirdiler: 47 bin lira ceza

TOPLAM 47 BİN LİRA CEZA KESİLDİ

Polis, iş yeri çalışanıyla birlikte 10 kişiye toplamda 47 bin 670 TL idari para cezası kesti. Polis ayrıca M.G. isimli şahsa kumar oynamak için yer temin etmekten adli işlem gerçekleştirdi.

Hamamı kahvehaneye çevirdiler: 47 bin lira ceza

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