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Hamaney: Kasım Süleymani cennette

İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney, Kasım Süleymani'nin ölümünün ardından yaptığı açıklamada; 'O cennette, gerçek bir mümindi' dedi.

Haber Merkezi | 08.01.2020 - 10:33..
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Hamaney: Kasım Süleymani cennette

ABD'nin füzeli saldırısı sonucu hayatını kaybeden İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani, günler süren cenaze törenlerinin ardından dün akşam saatlerinde toprağa verilebildi.

İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney ise bugün kameralar karşına geçerek açıklama yaptı. Hamaney, Süleymani için övgü dolu sözler kullandı.

"GERÇEK BİR MÜMİNDİ"

Ayetullah Hamaney'in açıklamaları şu şekilde; "Hayatını kaybedenler için, şehitlerimiz için, Kasım Süleymani için şunu söylemek istiyorum: onun karakteri ve şahsiyetiyle ilgili birçok şey söylendi. Bizim dostumuz olan bu cesur ve cömert adam şu anda cenette bulunmakta. Onun kişisel özelliklerini hepimiz biliyoruz. Ben de bu doğrultuda birkaç şey söylemek istiyorum; Şehit Süleymani bilge ve cesur bir adamdı. Hiçbir tehlike karşısında gözünü kırpmadan ilerlerdi. Aynı zamanda bilge bir adamdı. Her zaman yaptıklarında bir mantık vardı. Cesaretini sadece askeri alanda değil, siyasi alanda da kullandı. Söylediği kelimeleri etkileyiciydi ve fark yaratırdı. Tüm bununla birlikte gerçek bir mümindi. Cesareti ve bilgeliğini Allah yolunda kullandı."

Hamaney: Kasım Süleymani cennette

Hamaney: Kasım Süleymani cennette

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