Hamaney’den İran Silahlı Kuvvetlerine yeni talimatlar

Mücteba Hamaney, İran Devrim Muhafızları Ordusu’na bağlı Hatemul Enbiya Merkez Karargâhı Komutanı Ali Abdullahi ile bir araya geldi. Görüşmede İran’ın askeri hazırlık kapasitesi, güvenlik durumu ve bölgesel gelişmeler ele alındı.

GÜVENLİK BİRİMLERİNDEN KAPSAMLI RAPOR

Toplantıda İran ordusu, Devrim Muhafızları, emniyet güçleri, sınır birlikleri, Savunma Bakanlığı ve Besic güçlerinin mevcut hazırlık durumuna ilişkin kapsamlı değerlendirmeler sunuldu.

Komutan Ali Abdullahi, İran Silahlı Kuvvetleri’nin hem savunma hem de saldırı kapasitesi bakımından yüksek hazırlık seviyesinde bulunduğunu ifade etti.

“HIZLI VE SERT KARŞILIK VERİLECEK”

Abdullahi, ABD ve İsrail kaynaklı olası girişimlere karşı İran’ın net bir tutum içinde olduğunu belirterek, “Herhangi bir stratejik hata, saldırı veya düşmanca girişime hızlı, sert ve güçlü şekilde karşılık verilecektir” dedi.

İranlı komutan ayrıca, silahlı kuvvetlerin dini liderin talimatlarına tam bağlılıkla hareket ettiğini söyledi.

“SON NEFESİMİZE KADAR SAVUNACAĞIZ”

Toplantıda konuşan Abdullahi, İran’ın egemenliği ve milli çıkarlarının korunmasına vurgu yaparak şu ifadeleri kullandı:

“İslam Devrimi’nin ideallerini, İran’ın egemenliğini ve halkını son nefesimize kadar savunacağız. Düşmanları saldırgan niyetlerinden pişman edeceğiz.”

HAMANEY: “DÜŞMANLAR HEDEFLERİNE ULAŞAMADI”

İran Dini Lideri Hamaney ise savaş sürecinde alınan tedbirlerin etkili olduğunu savundu. Yapılan hazırlıkların ve verilen talimatların önemli sonuçlar doğurduğunu belirten Hamaney, düşman unsurların hedeflerine ulaşmasının engellendiğini ifade etti.

YENİ TALİMATLAR VERİLDİ

Görüşmenin sonunda Hamaney’in, güvenlik ve askeri birimlere yönelik yeni talimatlar verdiği bildirildi. Talimatların, olası tehditlere karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürülmesi ve savunma kapasitesinin daha da güçlendirilmesine yönelik olduğu aktarıldı.

İran yönetiminin son dönemde bölgesel gerilimlerin arttığı bir süreçte askeri hazırlık ve caydırıcılık mesajlarını öne çıkardığı değerlendiriliyor.