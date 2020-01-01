Hamaney'den Trump'a cevap

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in basın ofisinden yapılan açıklamaya göre, Hamaney, Hazreti Zeyneb'in doğum yıl dönümü vesilesiyle başkent Tahran'daki ikametgahında düzenlenen bir etkinliğe katıldı.

Burada yaptığı konuşmada, ABD'nin Irak'ta Haşdi Şabi üssüne düzenlediği saldırıya değindi.

AMERİKALILAR IRAK VE SURİYE'DE NE YAPIYOR?

Hamaney, "Bir düşünün. Amerikalılar, Irak ve Suriye'de ne yapıyor? Haşdi Şabi, onlar tarafından oluşturulan ve desteklenen DEAŞ'ı ortadan kaldırdı. Şimdi de onlar Haşdi Şabi'den intikam almakta." değerlendirmesinde bulundu.

HAMANEY SALDIRIYI KINADI

Saldırıyı, "Ben, İran halkı ve hükümeti, ABD'nin bu kötülüğünü şiddetle kınıyoruz." sözleriyle kınayan Hamaney, Irak'taki ABD Büyükelçiliğine saldırının ardından İran'ı açıkça tehdit eden Trump'a yanıt verdi.

HALKLAR SİZDEN NEFRET EDİYOR

"Birincisi, hiçbir şey yapamazsınız çünkü bu mesele İran'la ilgili değil. İkincisi ise eğer siz mantıklı olsaydınız ki değilsiniz, Irak, Afganistan ve diğer ülkelerde işlediğiniz suçların, halkların sizden nefret etmesine yol açtığını anlardınız." ifadelerini kullandı.

Hamaney, "İran, savaş peşinde değil ancak milletimizin menfaatlerine, onuruna ve ilerlemesine yönelik tehditlere tereddütsüz sert bir darbe indireceğiz." diye konuştu.