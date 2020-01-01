taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.9472
Euro
6.67
Altın
1517.32
Borsa
114424.96
Gram Altın
290.171
Bitcoin
43020.95

Hamaney'den Trump'a cevap

Hamaney, İran'ı tehdit eden Trump'a ''tehditlere tereddütsüz sert bir darbe indireceğiz." dedi

AA | 01.01.2020 - 14:29..
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in basın ofisinden yapılan açıklamaya göre, Hamaney, Hazreti Zeyneb'in doğum yıl dönümü vesilesiyle başkent Tahran'daki ikametgahında düzenlenen bir etkinliğe katıldı.

Burada yaptığı konuşmada, ABD'nin Irak'ta Haşdi Şabi üssüne düzenlediği saldırıya değindi.

Hamaney'den Trump'a cevap

AMERİKALILAR IRAK VE SURİYE'DE NE YAPIYOR?

Hamaney, "Bir düşünün. Amerikalılar, Irak ve Suriye'de ne yapıyor? Haşdi Şabi, onlar tarafından oluşturulan ve desteklenen DEAŞ'ı ortadan kaldırdı. Şimdi de onlar Haşdi Şabi'den intikam almakta." değerlendirmesinde bulundu.

Hamaney'den Trump'a cevap

HAMANEY SALDIRIYI KINADI

Saldırıyı, "Ben, İran halkı ve hükümeti, ABD'nin bu kötülüğünü şiddetle kınıyoruz." sözleriyle kınayan Hamaney, Irak'taki ABD Büyükelçiliğine saldırının ardından İran'ı açıkça tehdit eden Trump'a yanıt verdi.

Hamaney'den Trump'a cevap

HALKLAR SİZDEN NEFRET EDİYOR

"Birincisi, hiçbir şey yapamazsınız çünkü bu mesele İran'la ilgili değil. İkincisi ise eğer siz mantıklı olsaydınız ki değilsiniz, Irak, Afganistan ve diğer ülkelerde işlediğiniz suçların, halkların sizden nefret etmesine yol açtığını anlardınız." ifadelerini kullandı.

Hamaney, "İran, savaş peşinde değil ancak milletimizin menfaatlerine, onuruna ve ilerlemesine yönelik tehditlere tereddütsüz sert bir darbe indireceğiz." diye konuştu.

Hamaney'den Trump'a cevap

İlginizi Çekebilir
Afganistan'da Taliban karakola saldırdı: 20 ölü
Taliban militanlarının, Afganistan'ın kuzeyinde yer alan Belh ve Kunduz kentlerindeki polis karakollarına düzenlediği eş zamanlı saldırılarda, 20 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.
Suudi Arabistan'da 2020 coşkusu
Yeni yılı kutlamak için düzenlenen havai fişek gösterisi, başkent Riyad'da gökyüzünü aydınlattı.
Paris'te yılbaşı gecesi arabaları kundakladılar
Paris'te aylardır devam eden gösteriler yılbaşı gecesinde de devam etti.
Papa elini çekiştiren kadına vurdu
Papa Francis, selamladığı ve el sıkıştığı insanların arasından geçerken, elinden çekiştirilince dayanamadı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
O Ses Türkiye Yılbaşı'na Max Kruse damga vurdu

O Ses Türkiye Yılbaşı'na Max Kruse damga vurdu

55
Tebliğcilerden İstanbul'da yılbaşı karşıtı etkinlik

Tebliğcilerden İstanbul'da yılbaşı karşıtı etkinlik

503
Ordu'da yeni yılın ilk bebeğinin adı Ceren oldu

Ordu'da yeni yılın ilk bebeğinin adı Ceren oldu

18
Burak Yılmaz eski eşiyle barıştı

Burak Yılmaz eski eşiyle barıştı

32
Serenay Sarıkaya'dan kıskandıran performans

Serenay Sarıkaya'dan kıskandıran performans

75
Ankara'da yangın: 4 ölü

Ankara'da yangın: 4 ölü

17
Türkiye genelinde yeni yıl kutlamaları

Türkiye genelinde yeni yıl kutlamaları

264
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir