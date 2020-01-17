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Hamaney'den tüfekle vaaz

Hamaney, ABD'yi kınamak için çıktığı cuma hutbesinde yanında tüfekle vaaz verdi.

AA | 17.01.2020 - 21:21..
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Hamaney'den tüfekle vaaz

İranlı komutan Kasım Süleymani’nin Irak'ın başkentinde ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatıyla yapılan hava saldırısı sonucunda öldürülmesi, ABD-İran geriliminde büyük kırılmaya yol açmıştı.

Hamaney'den tüfekle vaaz

İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney bu vesileyle  2012'den bu yana ilk kez cuma namazı kıldırdı.

Hamaney'den tüfekle vaaz


TÜFEKLE CUMA HUTBESİ

İran'ın başkenti Tahran'da, sekiz yıl aradan sonra ilk kez  kıldırdığı cuma namazı öncesi bir vaaz veren din lideri Ayetullah Ali Hamaney'in hedefinde, 'manevi oğlu' olarak nitelendirilen Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'yi öldüren ABD ve Başkanı Donald Trump vardı.

Hamaney'den tüfekle vaaz

Hamaney'in kürsüde vaaz verirken yanında bulundurduğu tüfek ise dikkatlerden kaçmadı.

Hamaney'den tüfekle vaaz


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