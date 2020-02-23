Hamaney'den yabancı basına koronavirüs suçlaması

İran'da halk, 11. Dönem Parlamento ve Uzmanlar Meclisi seçimleri için sandık başındaydı.

Koronavirüs vakaları nedeniyle seçimlere katılım düşük seyretti.

Bir grup din adamı ile görüşen İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, seçimler ve yeni tip koronavirüs ile ilgili açıklamalarda bulundu.





"KORONAVİRÜSLE SEÇMENİ VAZGEÇİRMEYE ÇALIŞTILAR"

Hamaney, düşman olarak nitelendirdiği ABD ve İsrail'in, "İran'ın muhtelif temellerine darbe vurmak amacıyla komplo hazırladığını" ileri sürdü.

İran dini lideri, "Yabancı basın, virüsü bahane ederek halkı seçimlere katılmaktan vazgeçirmeye çalıştı. Düşmana karşı darbeyi vurmak için hazır olmalıyız." ifadesini kullandı.

"İRAN, FIRSATÇILIĞI BOŞA ÇIKARDI"

Yabancı basının İran'daki parlamento seçimlerine yönelik kara propagandayı aylar öncesinden başlattığını belirten Hamaney, seçimlerin yaklaşmasıyla bu propagandanın da arttığını savundu.

Hamaney, "Bunu fırsata dönüştürmekten geri kalmadılar. İran, seçimlerde düşmanın propagandasını ve fırsatçılığını boşa çıkardı." görüşlerini paylaştı.

Düşmanların İran'da seçimlere karşı olduğunu belirten Hamaney, buna rağmen halkın seçimlere yoğun katılım gösterdiğini ifade etti.