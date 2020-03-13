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Hamaney'in başdanışmanında koronavirüs şüphesi

Hamaney'in Başdanışmanı Velayeti koronavirüs şüphesiyle karantina altına alındı.

AA | 13.03.2020 - 03:26..
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Hamaney'in başdanışmanında koronavirüs şüphesi

İran’da yayılmaya devam eden koronavirüs vaka sayısı ülke genelinde 10 bin 75, ölü sayısının ise 429 olarak açıklandı.

Koronavirüs kısa sürede İran meclisine ve siyasilerine de sıçradı.

HAMANEY'İN BAŞDANIŞMANI KARANTİNADA

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in Uluslararası İlişkiler Başdanışmanı ve eski Dışişleri Bakanı Ali Ekber Velayeti'nin yeni tip koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındığı bildirildi.

KORONAVİRÜS BELİRTİLERİ GÖSTERDİ

İran'ın yarı resmi haber ajansı Tesnim'in haberine göre, kendisi de tıp doktoru olan Velayeti, Tahran'daki karantina merkezlerinden Mesih Danişveri Hastanesi'nde görev yaparken hafif koronavirüs belirtileri gösterdi.

Virüse yakalandığı şüphesiyle yapılan testler sonucunda Velayeti'de koronavirüs belirtilerinin görüldüğü aktarıldı.

Evinde karantinaya alınan Velayeti'nin durumunun iyi olduğu belirtildi.

Hamaney'in başdanışmanında koronavirüs şüphesi

Hamaney'in başdanışmanında koronavirüs şüphesi

Hamaney'in başdanışmanında koronavirüs şüphesi

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