Hamaney'in başdanışmanından Trump'a İsrail uyarısı

ABD ile İran arasında, Hürmüz krizi gölgesinde görüşmeler devam ederken İran siyasetinin etkili isminden dikkat çekici bir açıklama geldi.

İran lideri Mücteba Hamaney'in Başdanışmanı Ali Ekber Velayeti, X sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Trump'ın Çin ziyaretine ilişkin değerlendirmede bulundu.

"TRUMP, TEL AVİV'İN KIŞKIRTMASIYLA TUZAĞA DÜŞMEKTEDİR"

Velayeti, Trump'ın bu ziyaretten "eli boş döndüğünü" savundu.

Velayeti, "Tel Aviv'in kışkırtmasıyla şiddetlenen Trump'ın tehditleri stratejik bir tuzağa girmektir." ifadelerini kullandı.

"WASHİNGTON'DAKİ HESAP KRİZİNİ GÖSTERMEKTEDİR"

ABD'de İran konusunda bazı hesap hataları yapıldığını öne süren Velayeti, şunları kaydetti:

"Netanyahu'nun Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) ziyaretinin açığa çıkmasıyla birlikte Abu Dabi'nin çaresizliği ve öfkesi ile Pentagon'un veri uydurmaları Washington'daki hesap krizini göstermektedir."

İSRAİL UYARISI: AĞIR BEDELİ VAR

İran’a yönelik olası bir saldırı durumunda ABD'nin Batı Asya'daki itibarını tamamen yitireceğini söyleyen Velayeti, "İsrail'in ipiyle bu kuyuya inmenin ağır bir bedeli vardır." ifadelerini kullandı.