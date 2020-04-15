taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.8963
Euro
7.4962
Altın
1720.65
Borsa
96323.95
Gram Altın
382.636
Bitcoin
46442.5

Hamile eşini dövüp, cam kırığıyla yaraladı

Konya'da Suriye uyruklu Ali El Şerif, tartıştığı 7 aylık hamile eşi Şükriye El Mutlak’ı darbedip, cam kırığıyla kolunu kesti.

DHA |
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş Google News'de takip et

Hamile eşini dövüp, cam kırığıyla yaraladı

 

Konya'nın Karatay ilçesi Mengene Mahallesi'nde Suriyeli Ali El Şerif ile 7 aylık hamile eşi Şükriye El Mutlak arasında, bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışma sırasında Ali El Şerif, eşini darbedip, cam kırığıyla sağ kolunu keserek yaraladı.

YARALI KADIN HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Şükriye El Mutlak, sağlık ekibinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Numune Hastanesi'ne kaldırıldı, ardından da Konya Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Mutlak'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Polis, olayın ardından kaçan Ali El Şerif'i yakalamak için çalışma başlattı.

7 aylık hamile eşini dövüp, cam kırığıyla yaraladı -1

7 aylık hamile eşini dövüp, cam kırığıyla yaraladı -2

7 aylık hamile eşini dövüp, cam kırığıyla yaraladı -3

7 aylık hamile eşini dövüp, cam kırığıyla yaraladı -4

İlginizi Çekebilir
İstanbul'da söz yüzüğü iadesinde kavga çıktı
Avcılar'da bir gencin kız arkadaşına söz yüzüğünü vermek için geldiği buluşma noktasında, genç ile kızın annesi ve yanındakiler arasında başlayan tartışma, karakolda bitti.
Antalya'da yaşlı adam, alkollü bir şekilde kaza yaptı
Yaşlı adam, neden evde olmadığını soran polise “Yahu karım acayip bir kadın. Kesinlikle dışarı çıkmam lazım. Ben insan gibi yaşamak istiyorum” cevabını verdi.
İstanbul'da 5 bin 575 adet test kiti ele geçirildi
Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin ele geçirdiği 5 bin 575 adet koronavirüs test kiti, İstanbul Sağlık Müdürlüğü'ne teslim edildi.
Çaldıkları aracı dezenfekte ederken yakalandılar
Bursa'da kontak anahtarı üzerinde bırakılan hafif ticari aracı çalan 6 kişi, koronavirüse karşı dezenfekte etmek için durdukları benzin istasyonunda yakayı ele verdi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Ekrem İmamoğlu, belediye için fitre ve zekat istedi
Ekrem İmamoğlu, belediye için fitre ve zekat istedi
1988
Serdar Ortaç: Bankaya borcum var
Serdar Ortaç: Bankaya borcum var
380
Cezaevlerinde tahliyeler başladı
Cezaevlerinde tahliyeler başladı
380
Alaattin Çakıcı'nın gün içinde tahliye edilmesi bekleniyor
Alaattin Çakıcı'nın gün içinde tahliye edilmesi bekleniyor
284
SİHA'nın 2 teröristi vurma anı
SİHA'nın 2 teröristi vurma anı
289
93 bin mahkumun tahliye olacağı af yasası yürürlüğe girdi
93 bin mahkumun tahliye olacağı af yasası yürürlüğe girdi
245
İnfaz kanunundan yaklaşık 90 bin kişi yararlanacak
İnfaz kanunundan yaklaşık 90 bin kişi yararlanacak
344
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
[+] Görüş bildir