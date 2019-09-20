Hamilelik döneminde en iyi uyku pozisyonları

Hamilelik sırasında bazı pozisyonlarda rahatsız olmanızın bir çok nedeni var. İhtiyaç duyduğunuz uyku ve dinlenmeye yardımcı olacak bazı güvenli uyku pozisyonları var.

Hamileyken vücudunuz çeşitli değişiklikler geçirir. Bu değişiklikler uyku pozisyonunuzu değiştirmenize yol açar.

Rahatsızlığınızın nedenleri arasında; karın boyutunun artması, sırt ağrısı, mide ekşimesi, nefes darlığı, aşırı uykusuzluk olabilir.

HAMİLELİKTE EN İYİ UYKU POZİSYONLARI

Hamilelik sırasındaki en iyi uyku pozisyonu sol tarafınızın üzerine yatmaktır. Sol tarafın üzerine yatmak plasentaya ve bebeğinize ulaşan kan ve besin miktarını artıracaktır.

- Bacaklarınızı ve dizlerinizi bükülmüş halde tutun ve bacaklarınızın arasına bir yastık koyun.

- Sırt ağrılarıyla ilgili sorun yaşarsanız, sol tarafınızın üstüne yatmayı deneyin ve karnınızın altına bir yastık yerleştirin.