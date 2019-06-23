Hamza Arda Turan'ın annesine benzerliği dikkat çekti

Medipol Başakşehir Futbol Kulübü'nde top koşturan milli futbolcu Arda Turan ile Aslıhan Doğan, Mart 2018'de aile arasında gerçekleşen bir törenle dünyaevine girmişti.

HAMZA ARDA'NIN FOTOĞRAFLARINA BEĞENİ YAĞDI

Çift aynı yıl oğulları Hamza Arda'yı kucağına aldı.

Aslıhan Doğan Turan, geçtiğimiz günlerde de Hamza Arda'nın ilk kez fotoğrafını paylaştı.

"GALİBA AYNIMI DOĞURDUM"

Anne Turan bu kez kendi bebeklik fotoğrafını oğlu Hamza'nın fotoğrafı ile beraber Instagram hesabından beğeniye sundu. Turan oğlunun kendi küçüklüğüne olan benzerliğine paylaşımının altına düştüğü, "Galiba aynımı doğurdum." notuyla dikkat çekti.

"MAŞALLAH KARICIĞIM"

Arda Turan eşinin paylaşımına, "Maşallah karıcığım." yorumunu yaparken, fotoğraf binlerce beğeni aldı.