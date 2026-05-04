Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda askeri araç kazası: 2 personel yaralandı
Edirne'de bulunan Hamzabeyli Sınır Kapısı’nda meydana gelen kazada, kontrolden çıkan askeri araç gümrük peronlarının duvarına çarptı. Olayda 2 asker hafif yaralandı, yaralı askerlerin durumu iyi.
Hamzabeyli Sınır Kapısı bölgesinde devriye görevi yapan askeri araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu peronların bulunduğu bölgedeki duvara çarptı.
Kazada, araç sürücüsü ve yanında bulunan asker hafif yaralandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
SAĞLIK DURUMLARI İYİ
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından askerler, ambulanslarla Edirne Sultan 1'inci Murat Devlet Hastanesi'ne götürülerek, tedavi altına alındı. Yaralı askerlerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)