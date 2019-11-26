Hande Ataizi evlilik teklifini anlattı

Ünlü oyuncu Hande Ataizi, sevgilisi Dinç Aydoğdu’dan nasıl teklif aldığını anlattı.

"OĞLUMLA TEKLİF ETTİ"

Evlilik teklifi aldığını söyleyen oyuncu, “Dinç, oğlumla markete gitti. Geldiklerinde kapıyı açtım, Dinç’in elinde bir yüzük kutusu, Leon’un elinde çiçek ve o sırada saksafon çalmaya başladı. Ne diyeceğimi bilemediğim sırada oğlum, “Dinç hadi söylesene, ‘aile olacağız’ desene” dedi” açıklamasını yaptı.

"LEON İKİYE BÖLÜNÜYOR"

Mutlu olduklarını söyleyen Ataizi, “İkisi de birbirini çok seviyor. Oyun üzerine kurulu, tatlı bir ilişkileri var. Üçlü olunca güzel oldu. Evimizde güzel bir enerjimiz var. İnsanın çocuğu olunca daha dikkatli hareket ediyor. Kararlarımda, Leon daha ön planda oluyor. O, bizimle başka mutlu, babasına gittiği zaman ayrı... Böyle ikiye bölünüyor ama mutlu olduğu için sorun kalmıyor” diye konuştu.

YAŞ FARKI AŞKI ETKİLEMEDİ

Spor salonunda tanıştıktan sonra aşk yaşamaya başlayan Hande Ataizi(46) ile Dinç Aydoğdu(25), eylül ayından bu yana birlikteler.