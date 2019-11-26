taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7433
Euro
6.3293
Altın
1455.98
Borsa
105382.47
Gram Altın
269.039
Bitcoin
41557.64

Hande Ataizi evlilik teklifini anlattı

Sevgilisi Dinç Aydoğdu’dan evlilik teklifi aldığını söyleyen Hande Ataizi, “Kapıyı açtığımda, oğlum Leon’un elinde çiçek, Dinç de yüzük kutusu vardı” dedi.

Haber Merkezi | 26.11.2019 - 09:20..
  1. Haberler
  2. Magazin
Whatsapp ile paylaş

üü

Ünlü oyuncu Hande Ataizi, sevgilisi Dinç Aydoğdu’dan nasıl teklif aldığını anlattı.

"OĞLUMLA TEKLİF ETTİ"

Evlilik teklifi aldığını söyleyen oyuncu, “Dinç, oğlumla markete gitti. Geldiklerinde kapıyı açtım, Dinç’in elinde bir yüzük kutusu, Leon’un elinde çiçek ve o sırada saksafon çalmaya başladı. Ne diyeceğimi bilemediğim sırada oğlum, “Dinç hadi söylesene, ‘aile olacağız’ desene” dedi” açıklamasını yaptı.

"LEON İKİYE BÖLÜNÜYOR"

Mutlu olduklarını söyleyen Ataizi, “İkisi de birbirini çok seviyor. Oyun üzerine kurulu, tatlı bir ilişkileri var. Üçlü olunca güzel oldu. Evimizde güzel bir enerjimiz var. İnsanın çocuğu olunca daha dikkatli hareket ediyor. Kararlarımda, Leon daha ön planda oluyor. O, bizimle başka mutlu, babasına gittiği zaman ayrı... Böyle ikiye bölünüyor ama mutlu olduğu için sorun kalmıyor” diye konuştu.

YAŞ FARKI AŞKI ETKİLEMEDİ

Spor salonunda tanıştıktan sonra aşk yaşamaya başlayan Hande Ataizi(46) ile Dinç Aydoğdu(25), eylül ayından bu yana birlikteler.

Hande Ataizi evlilik teklifini anlattı

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İran ülkesindeki protestolar için 4 ülkeyi suçladı

İran ülkesindeki protestolar için 4 ülkeyi suçladı

178
Haluk Bilginer Emmy Ödüllerinde en iyi erkek oyuncu seçildi

Haluk Bilginer Emmy Ödüllerinde en iyi erkek oyuncu seçildi

114
Ferhat Göçer: Etsiz yemek yemem

Ferhat Göçer: Etsiz yemek yemem

60
Barcelona'daki ev sahibi Arda Turan'a dava açacak

Barcelona'daki ev sahibi Arda Turan'a dava açacak

67
Trump'tan Bağdadi operasyonunda görevli köpeğe madalya

Trump'tan Bağdadi operasyonunda görevli köpeğe madalya

63
İzmir'de suya yüzde 15 zam kararı alındı

İzmir'de suya yüzde 15 zam kararı alındı

103
ABD'de ülke toprağının yüzde 1,4'ü 50 kişinin elinde

ABD'de ülke toprağının yüzde 1,4'ü 50 kişinin elinde

9
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir