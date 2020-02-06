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Hande Ataizi: Gelinlik giyeceğim

Hande Ataizi sevgilisi Dinç Aydoğdu ile evlilik hazırlıklarına başladı.

Haber Merkezi | 06.02.2020 - 13:27..
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3. evliliğini yapmaya hazırlanan oyuncu ve sunucu Hande Ataizi, aradığı aşkı kendisinden 21 yaş küçük oyuncu Dinç Aydoğdu’da buldu.

Çiftin birlikteliği hızla nikah masasına doğru ilerledi. Mayıs ayında gerçekleşecek muhteşem düğünün detayları ortaya çıktı.

MARSİLYA'DA EVLENECEKLER

Çift Fransa’nın Marsilya şehrinde nikah masasına oturacak. Önce sade bir nikah kıyılacak ardından denize nazır bir mekânda yemekli davet verilecek. Kişi başı 250 euro (1700 TL) gibi bir rakam ödenecek.

"BÜYÜK BİR ŞEY İSTEMEDİK"

Ataizi, "Biz yurt dışında evlenmeye karar verdik. Bir yemek daveti vereceğiz imzalarımızı atacağız. Çok büyük bir şey olmayacak. Dinç ile birlikte karar verdik. Eğer o daha farklı bir şey isteseydi ben de kesinlikle saygı duyardım, biraz daha birbirimize yaklaşırdık.

Yine gelinlik giyeceğim, çok büyük bir düğün olmayacak. Keramet gelinlikte değil veya düğünde değil. Ne kadar güzel hayal edip de şaşalı düğünler de olsa o iki kişinin hayat yolunda çok arkadaşça isteyerek devam etmesi önemli…

"BEBEK YOK"

Çok zayıftım, biraz kilo alayım istedim. Bebek yok şu anda da öyle bir isteğimiz yok. Leon’umuz var zaten. Dinç de çok güzel bir abi oldu. Benim için çok önemliydi. Yeniden bir aile kurulduğu vakit onun da ruh sağlı çok önemli. Benjamin’le de böyle bir problemimiz olmadı o da çok anlayışlı bu konuda. Biz zaten Benjamin’le güzel bir ritim tutturduk darısı herkesin başına." dedi.

Yeni çocuk için bir takım sağlık testleri yaptıran Hande Ataizi’nin ne zaman anne olacağı ise merak konusu.

Hande Ataizi: Gelinlik giyeceğim

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