Hande Erçel ikinci kez teyze oluyor! Gamze'den fotoğraflar geldi

Ünlü oyuncu Hande Erçel, özel hayatı ve kariyeri ile magazin gündeminin en çok konuşulanları arasında.

Daha önce oyunculuğu üzerine aldığı olumsuz eleştiriler ve yaşadığı aşklarla dikkat çeken ünlü isim, bu kez ailesi ile gündeme geldi.

İKİNCİ KEZ TEYZE OLUYOR

Sosyal medyada yaptığı paylaşımlar ile geniş bir takipçi sayısına ulaşan ablası Gamze Erçel, hamile olduğunu duyurdu.

"KÜÇÜK AİLEMİZ BÜYÜYOR"

Instagram hesabı üzerinden eşi Caner Yıldırım ve kızları Aylin Mavi'nin de yer aldığı fotoğrafları paylaşan Erçel, "Küçük ailemiz büyüyor, four of us now (Şimdi 4 kişiyiz)" notunu düştü.

HANDE'DEN YORUM GECİKMEDİ

Söz konusu fotoğraflar kısa bir süre içinde binlerce yorum ve beğeni alırken Hande Erçel'den de yorum gecikmedi.

Erçel, "Bence five (5) ama sen bilirsin" yorumunda bulundu.

7 YIL ÖNCE DÜNYAEVİNE GİRDİLER

Gamze Erçel ve Caner Yıldırım, 25 Nisan 2019 tarihinde düzenlenen sade bir nikah töreni ile dünyaevine girmişti.

Aynı yıl aralık ayından kızları Aylin Mavi'yi kucaklarına alan çift, özellikle sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.