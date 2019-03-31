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Hande Erçel, menajerine ateş püskürdü

Geçtiğimiz günlerde annesini kaybeden ve bu süreçte medyada çokca gözükmeyen oyuncu Hande Erçel, menajerinin kariyerini kötü kullandığını söyledi.

Haber Merkezi | 31.03.2019 - 13:38..
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Halka dizisinde rol alan Hande Erçel, sözleşmeyi ihlal ettiği gerekçesiyle RH Pozitif Menajerlik şirketinin kendisine açtığı 10 bin TL’lik alacak davasına cevap verdi.

"KARİYERİMİ KÖTÜ YÖNETTİ"

Erçel, şirketle fikir ayrılıklarının yaşandığını belirtti. Genç oyuncu, avukatı aracılığıyla verdiği dilekçesinde şu iddialara yer verdi:

Hande Erçel, menajerine ateş püskürdü

"Davacı şirket kariyerimi kötü yönetmiştir. Menajerlik şirket yönetimi yakın dostlarımdı. Annemin ölümcül hastalığıyla ilgilendiğim sırada bana iş bağlamak yerine dava açmıştır. Menajerlik şirketinin kötü yönetimi nedeniyle sözleşmeyi sözlü olarak feshettim. Uzun süre iş bulamayan davacı şirket sözleşmeye aykırı davranmış ve zarara uğratmıştır. Aramızdaki sözleşme “kelepçe sözleşme” niteliği taşımaktadır.”

Hande Erçel, menajerine ateş püskürdü

DURUŞMA ERTELENDİ

Mahkeme dosyanın bilirkişiye gönderilmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.

Hande Erçel, menajerine ateş püskürdü

Hande Erçel, menajerine ateş püskürdü

Hande Erçel, menajerine ateş püskürdü

Hande Erçel, menajerine ateş püskürdü

Hande Erçel, menajerine ateş püskürdü

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