Hande Erçel, menajerine ateş püskürdü

Halka dizisinde rol alan Hande Erçel, sözleşmeyi ihlal ettiği gerekçesiyle RH Pozitif Menajerlik şirketinin kendisine açtığı 10 bin TL’lik alacak davasına cevap verdi.

"KARİYERİMİ KÖTÜ YÖNETTİ"

Erçel, şirketle fikir ayrılıklarının yaşandığını belirtti. Genç oyuncu, avukatı aracılığıyla verdiği dilekçesinde şu iddialara yer verdi:

"Davacı şirket kariyerimi kötü yönetmiştir. Menajerlik şirket yönetimi yakın dostlarımdı. Annemin ölümcül hastalığıyla ilgilendiğim sırada bana iş bağlamak yerine dava açmıştır. Menajerlik şirketinin kötü yönetimi nedeniyle sözleşmeyi sözlü olarak feshettim. Uzun süre iş bulamayan davacı şirket sözleşmeye aykırı davranmış ve zarara uğratmıştır. Aramızdaki sözleşme “kelepçe sözleşme” niteliği taşımaktadır.”





DURUŞMA ERTELENDİ

Mahkeme dosyanın bilirkişiye gönderilmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.