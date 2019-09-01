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Hande Erçel sevgilisini dinlemeye gitti

Dün Harbiye Açıkhava'da konser veren şarkıcı Murat Dalkılıç, yeni şarkısıyla sevgilisi Hande Erçel'e sürpriz yaptı.

Haber Merkezi | 01.09.2019 - 14:54..
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Bir dargın bir barışık ilişkilerini sürdüren Murat Dalkılıç ve Hande Erçel çifti, geçtiğimiz gün Harbiye Açıkhava'daydı.

Hande Erçel sevgilisini dinlemeye gitti

Hande Erçel sevgilisini dinlemeye gitti ViDEO

DALKILIÇ AŞKA GELDİ

Yeni şarkılarını da burada ilk kez seslendiren Dalkılıç bir şarkısını da sevgilisi Erçel için yazdığını itiraf etti.

Hande Erçel sevgilisini dinlemeye gitti

YENİ ŞARKISI SEVGİLİSİ ERÇEL'E

Konserde şarkıcı, 'Müjgan’ adlı şarkısını Hande Erçel için yazdığını açıkladığı sırada sevgilisine doğru giderek sevgilisinin elini öptü. Sanatçının sevgilisi ise bu jeste mendil uzatarak karşılık verdi.

Hande Erçel sevgilisini dinlemeye gitti

Hande Erçel sevgilisini dinlemeye gitti

Hande Erçel sevgilisini dinlemeye gitti

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