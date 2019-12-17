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Hande Erçel'in ablası doğum yaptı

Caner Yıldırım ile evli olan Gamze Erçel, bu sabah saatlerinde kızı Mavi Aylin'i kucağına aldı.

Haber Merkezi | 17.12.2019 - 15:19..
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Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel, yaklaşık 3 senedir aşk yaşadığı Caner Yıldırım ile geçtiğimiz nisan ayında nikah masasına oturmuştu.

Gamze Erçel ve Caner Yıldırım çifti, geçtiğimiz aylarda bir kız bebekleri olacağını açıklamıştı.

ANNE OLDU

Çiftten sevindirici haber bu sabah geldi.

Sabah saatlerinde doğum yapan Gamze Erçel, kızını kucağına aldı.

Doğumdan sonra, Gamze Erçel'in ve kızı Mavi Aylin'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Hande Erçel'in ablası doğum yaptı

HANDE ERÇEL YALNIZ BIRAKMADI

İlk kez teyze olmanın mutluluğunu yaşayan oyuncu Hande Erçel'in ise ablasını bir an olsun yalnız bırakmadığı öğrenildi.

Hande Erçel'in ablası doğum yaptı

Hande Erçel'in ablası doğum yaptı

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