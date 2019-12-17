1 Hande Erçel'in ablası doğum yaptı Caner Yıldırım ile evli olan Gamze Erçel, bu sabah saatlerinde kızı Mavi Aylin'i kucağına aldı.

2 Denizli'de sığındığı evde, 3 aylık bebeğini bırakıp kaçtı Polis ekiplerinin ulaştığı anne, 'Gelmeyeceğim' cevabını verdi. Minik bebek koruma altına alındı.

3 İBB çalıştayında taksici-UBERCİ kavgası İBB'nin İstanbul'un ulaşım sorunlarını konuşmak için düzenlediği toplantıda, taksiciler ile UBERCİLER birbirlerine girdi.

4 Çin, Mesut'a sansür uyguladı Mesut Özil'in Uygur Türkleriyle ilgili yaptığı paylaşım sonrası Arsenal maçlarını yayından kaldıran Çin, yıldız futbolcunun adını arama motorlarından da sildi.

5 Devlet Bahçeli'den yeni parti değerlendirmesi MHP Lideri; Meral Akşener'in, Davutoğlu'na yaptığı milletvekili teklifine tepki gösterdi.

6 Drone takip etti, yakaladı: 330 kilo esrar Bingöl'de jandarmanın drone ile takip ettiği saman yüklü kamyondan, 330 kilo esrar çıktı.