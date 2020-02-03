Hande Soral: Eşimle iyi oyun arkadaşıyız

Ünlü oyuncu Hande Soral ile eşi İsmail Demirci 14 Şubat için kamera karşısına geçti. İki sene önce evlenen ünlü çift, ne kadar zıt karakterler de olsalarda evde neşe içinde yaşadıklarını söyledi.

"HER KONUDA ANLAŞMIYORUZ"

Hande Soral, “Aslında iyi oyun arkadaşıyız, birlikte çok eğleniriz, çok güleriz, ama karakter olarak benzemeyiz. Her konuda anlaşamasak da anlaşmak için ortak bir yol bulmayı başarabiliyoruz” dedi.

Ardından söze giren Demirci ise “Tamamen zıt ya da tamamen aynı diyemeyiz. Her ikisinin de olduğu konular var” diye konuştu.